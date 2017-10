O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, remarca que "merece a pena que Galicia se converta nunha peza importante no taboleiro mundial da enerxía do gas natural licuado (GNL)" a través do 'hub' (centro loxístico) que Reganosa proxecta na ría de Ferrol.

Reganosa | Fonte: Europa Press

"Reforzar a Galicia como un lugar adecuado para fornecer gas natural licuado aos buques é unha oportunidade que non podemos desaproveitar", asegura Feijóo nun vídeo corporativo que Reganosa lanzou este luns para dar a coñecer o proxecto.

Reganosa busca converter a terminar de gas licuado de Mugardos nun nodo europeo de distribución de GNL como combustible marítimo. Para iso conta cun amplo rango de clientes potenciais.

"E, como merece a pena, ímolo conseguir. Estou convencido de que temos armas, ferramentas e bazas para converter a Galicia nese centro loxístico, nese centro de distribución do gas natural licuado", agrega o titular do Goberno autonómico.

A compañía asegura que este 'hub' "beneficiará" a sectores como o pesqueiro, "con recortes de custos e emisións contaminantes", así como á construción naval, "con contratos para a modernización de frota".

OBRAS

Para levar a cabo este centro loxístico é necesario acometer unha serie de obras de especialización na terminal de GNL do porto de Ferrol.

Hai que adaptar para operacións menores o único 'jetty' (brazo de carga e descarga) do que dispón actualmente e dotarse dun segundo, para poder prestar servizo simultaneamente a dúas embarcacións, así como facerse cun terceiro tanque de almacenamento, para garantir prezos competitivos, explica a empresa nun comunicado.

Reganosa tamén persegue a configuración dunha rede de plantas satélite que permita aos barcos encher GNL no resto de dársenas galegas, así como a construción dun buque específico para levar o gas natural licuado ás devanditas plantas ou ben dar servizo directo a calquera gran nave na zona, tanto fondeada como atracada.

DÉCIMO ANIVERSARIO

Do mesmo xeito que Feijóo, no vídeo interveñen o presidente de Reganosa, José María Paz Goday; o seu homólogo na Autoridade Portuaria de Ferrol-San Cibrao, José Manuel Vilariño; e o director xeral da gasista con sede en Mugardos, Emilio Bruquetas.

"Despois de dez anos, Reganosa converteuse nunha verdadeira multinacional da enerxía de Galicia. Os nosos proxectos inclúen apoiar a transformación a gas como combustible de moitos sectores. E, para iso, estamos a tentar o formar un 'hub' na esquina noroeste de España que sirva para toda Europa", destaca Paz Goday.

O lanzamento deste vídeo prodúcese en vésperas do décimo aniversario, que será en novembro, da entrada en operación comercial da terminal de GNL de Mugardos. Reganosa naceu inicialmente para promovela e xestionala, xunto cunha rede de 130 quilómetros de gasodutos. No entanto, na actualidade a empresa desenvolve unha crecente actividade no mercado global.