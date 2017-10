En Marea e PSdeG piden a dimisión de Fernández-Couto, responsable durante décadas da política forestal

Os portavoces parlamentarios de En Marea e PSdeG, Luís Villares e Xoaquín Fernández Leiceaga, respectivamente, reclamaron este luns a dimisión do director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, para lograr un cambio na xestión dos montes galegos e pór freo aos incendios.

En primeiro termo, en rolda de prensa, o socialista defendeu que se deben extraer "leccións de interese" de Portugal, onde a ministra de Administración Interna presentou a súa dimisión como consecuencia da traxedia dos lumes, e apuntou a quen tivo a responsabilidade da política forestal e contraincendios en Galicia durante máis de dúas décadas con gobernos do PP.

Así pois, requiriu a marcha de Fernández-Couto para que se poida pór en marcha outra política forestal, pois a falta de ordenación e dunha xestión sustentable dos montes galegos é a que está, como dixo, tras a maioría dos incendios que se suceden en Galicia desde hai "moitos anos".

De igual modo, demandou a dimisión da conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, por ser o cargo "formalmente responsable" da loita contraincendios e da política forestal. Iso si, deixou claro que non tería "sentido" que a súa marcha non estivese ligada á do mencionado director xeral. Por tanto, ao seu entender, debe ser "un dúo, un paquete de renuncias".

"RESPONSABILIDADE"

A continuación, nunha comparecencia posterior, o portavoz de En Marea sumouse á petición de dimisión de Fernández-Couto, desde o convencemento de que a política forestal de Galicia debe "cambiar radicalmente".

É por iso que avanzou que non só solicitará que sexa destituído, senón que tamén demandará que "outras persoas" asuman "as súas responsabilidades" polo ocorrido a semana pasada, cando arderon máis de 35.000 hectáreas.

Dentro esa "extensa petición de responsabilidades" que avanzou, o portavoz da formación rupturista esixiu tamén "o cesamento fulminante" do director da CRTVG, Alfonso Sánchez Izquierdo, pola "desinformación intolerable" que practicaron os medios públicos.

"NON ESTABA PERFECTO"

En paralelo á petición de dimisións, Leiceaga rexeitou a idea que "vende" o PP de que "todo funcionou correctamente" durante a vaga de incendios e de que non houbo "ningún problema" no centro de coordinación.

Tras desmontar con exemplos ambas as cuestións, ao pór de manifesto que un empresario denunciou que tivo que chamar "seis veces" ao 112 ata ser atendido e o atraso na declaración das zonas de atención prioritaria por proximidade das lapas a vivendas, evidenciou que o dispositivo tampouco "era perfecto" porque había moito persoal que non estaba operativo.

En canto á versión do "terrorismo incendiario", criticou que a Xunta trate de manter que existe "unha trama organizada", algo negado polo propio fiscal de Medio Ambiente, Álvaro García Ortiz.

"Non se pode banalizar. Hai causas complexas, estruturais e que interpelan a todas as administracións", recalcou o deputado do PSdeG, para quen, no entanto, a base de todo atópase en "a falta de ordenación e dunha xestión sustentable do monte". "Aí é onde hai que incidir", sentenciou.

SACAR CONCLUSIÓNS

Dito isto, pediu que o Parlamento teña "un papel central" na análise do ocorrido e lamentou que a "estratexia" do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pase por abordar o asunto "nun pleno ordinario no medio do debate orzamentario".

Fronte a iso, lembrou que Portugal, tras a traxedia de Pedrógão Grande o pasado mes de xuño, puxo en marcha unha comisión técnica que sacou "unhas conclusións moi interesantes" e que "lamentablemente", non se puideron pór en marcha antes desta nova vaga de incendios.

MANIFESTACIÓN

Adicionalmente, preguntado acerca da ausencia do seu partido na manifestación do domingo en contra da Lei de fomento empresarial e para protestar polos incendios, Leiceaga circunscribíu o seu ámbito de decisión á Cámara galega. No Hórreo, evocou, os socialistas votaron en contra desa normativa.

Cuestionado tamén Luís Villares respecto diso, rexeitou profundar na postura do PSdeG e reivindicou que o seu grupo acudiu para mostrar o seu rexeitamento a ambas as cuestións.

Así, sinalou, a formación rupturista oponse a unha lei que "endurece as condicións de vida no rural" mentres "facilita o espolio dos recursos naturais" e "aposta pola industria extractiva no canto de por a industria sustentable"; e denuncia "abandono e incompetencia" da Xunta nos seus deberes de "asistir e informar" os incendios.

Proba diso, sinalou, é que hai alcaldes cos que aínda non se puxo en contacto. "Non é un desbordamento puntual por unha emerxencia", reprobou.

"RÉDITO POLÍTICO"

Finalmente, o portavoz parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, reprobou que a oposición tente sacar "rédito político" do ocorrido, ata o punto de convocar unha manifestación antes de que se apagasen todos os incendios.

No lado oposto, destacou que a Xunta está "a actuar sobre as consecuencias" deses lumes, ao aprobar xa un decreto de medidas urxentes que permitirá recuperar o patrimonio das persoas e o natural "canto antes".

E, tras lamentar que se "partidice" a cuestión dos incendios, puntualizou que as investigacións sobre unha "organización coordinada" para prender lume en Galicia seguen aberta. "En 2006 non se detectou (...), pero agora estase analizando de novo", sinalou.

En todo caso, o que Puy Fraga evidenciou é que eses incendios foron non só "intencionados", senón dirixidos a "provocar danos moi preto de casas", o que xerou unha situación de "moito pánico" e mesmo "terror".

"Recoñezamos o que todo o mundo sabe: o monte só non se pon a arder", resolveu, antes de facer fincapé no preto de casas que se prenderon algúns lumes e no feito de que esta vaga de incendios se cobrou catro vidas.