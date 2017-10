Un estudo evidencia os beneficios dos deberes sempre que se expoñan con proporcionalidade e calidade

Un estudo, elaborado por grupos de investigación das universidades A Coruña, Oviedo e Minho, conclúe que os deberes escolares favorecen a lograr "un maior rendemento", pero advirte da necesaria "proporcionalidade" nas tarefas encomendadas e concede unha maior importancia á "calidade" e ao 'feedback' do profesor que á cantidade e ao tempo dedicado a elas.

Os resultados do 'informe sobre os deberes escolares', elaborado tras catro anos de traballo, foron presentados este luns en Santiago coa presenza, entre outros, do conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, e do investigador Antonio Valle, quen se encargou de detallar algunhas das principais conclusións deste traballo.

Valle incidiu na urxencia deste estudo sobre un tema "de enorme interese social", no que coinciden por unha banda o intercambio de opinións "emocionais" (e mesmo "viscerais") en termos absolutos (deberes si ou deberes non) coa contradición de que existe unha ausencia investigadora importante sobre o tema e, por tanto, unha falta de datos de base para trasladar un argumento "fundamentado".

Unha das conclusións ás que chegou este colectivo de investigadores é a importancia da calidade do proceso por encima do número de deberes, constatando ademais a importancia do contexto do alumno e do centro á hora de determinar a conveniencia das tarefas.

O estudo evidencia que "é mellor facer deberes que non facelos", dado que os beneficios que ofrecen son "maiores" para o rendemento do alumnado que os prexuízos que poidan provocar e que, á súa vez, pódense corrixir.

O TEMPO NON É RELEVANTE

A pesar diso, Valle apunta á necesidade do aproveitamento e da correcta xestión do tempo á hora de enfocar as tarefas, unha cuestión na que é necesario "tratar de mellorar".

É neste aspecto onde o estudo constatou un dato "preocupante", posto que se detectou "un peor aproveitamento" do tempo de deberes "a medida que se avanza de curso". Este factor dáse, sobre todo, en secundaria, onde se constata unha peor xestión do tempo (58,3% obteñen aproveitamento baixo ou medio), a diferenza de primaria, con mellores resultados (un 73,7% alto, fronte un 26% baixo ou medio).

Os datos mostran que só o 9,4% en primaria e o 13,4% en secundaria dedican máis de dúas horas a estas tarefas, aínda que Valle cuestionou esta variable, dado que "podes estar moito tempo e non obter beneficios".

O investigador advirte, nese sentido, que o tempo que dedica o alumno aos deberes "non é para nada o máis importante", senón que resulta moito máis determinante o modo no que xestiona o periodo diario dedicado a estas tarefas.

É a partir deste punto onde o profesorado debe asumir un papel "fundamental", sinala o informe, dado que o 'feedback' e a resposta dada por parte do docente ao resultado dunha tarefa será determinante para a percepción do alumno e para o correcto desenvolvemento do proceso de aprendizaxe.

DESENVOLVEMENTO DA "AUTONOMÍA"

Uno dos aspectos nos que incide este informe é a importancia destas tarefas para fomentar a autonomía do alumno. Valle lanzou unha mensaxe aos pais para lembrar que "levar da man" aos fillos nesta cuestión é "contraproducente" para o proceso de aprendizaxe.

"Os deberes son para os fillos, non para os pais", insistiu, advertindo de que un dos valores máis importantes é que o alumno "se enfronte de forma autónoma" á resolución destas tarefas, que é a principal razón pola que "non poden facerse na propia aula".

Por iso, o investigador advertiu da importancia de que as administracións fagan "un deseño máis axustado" destas tarefas para que se adapten "ás necesidades do alumno".

"A clave é a xestión que podo facer dese tempo de deberes", insistiu, apelando a que "se hai un exceso de deberes" nalgún caso "haberá que reducir" ese número de tarefas.

O investigador considerou así que non existe "unha relación de causa-efecto" sobre o número de deberes e os resultados académicos, dado que se trata dun debate "complexo" no que interveñen factores sociais, contextuais ou mesmo de recursos dedicados pola administración, entre outros.

Neste sentido, apelou a ser "rigorosos" á hora de expor un debate como este. "Non podemos atribuír aos deberes as bondades ou maldades dun proceso educativo", insistiu, criticando as opinións "de escaso fundamento" e sen datos de base realizadas desde algúns movementos sociais.

APELAR AO "SENTIDIÑO"

Tamén presente no acto, Román Rodríguez pediu "non facer" dos deberes "un campo de batalla entre as familias e os profesores", senón "unha reflexión" sobre os aspectos positivos e negativos deste modelo, apelando ao "sentidiño" e á "proporcionalidade".

Rodríguez rexeitou, así, un debate de "deberes si ou deberes non", apostando por unha "reflexión" baseada en datos fiables.

Neste sentido, valorou a importancia de elaborar as tarefas "desde a diversidade" e a pedagoxía para achegar "unha maior capacidade" e incentivar ademais, a cultura do esforzo, fronte a outra serie de exercicios "que sobrecargan" por ser repetitivos e por non estar adaptados á realidade do centro e dos alumnos.

O conselleiro de Educación defendeu a importancia da "autonomía" dos centros para fixar na súa programación xeral estas tarefas tendo en conta o seu encaixe na a vida familiar, os ritmos de aprendizaxe dos alumnos, o tempo de lecer e o fomento da responsabilidade.