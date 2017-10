A Deputación de Pontevedra pide que a provincia sexa declarada zona afectada gravemente por unha emerxencia

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, proporá na reunión convocada pola Delegación do Goberno para este martes que, "de maneira inmediata", a provincia sexa declarada como "zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil".

Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra | Fonte: Europa Press

Segundo informou este luns en rolda de prensa, Silva asegurou estar "absolutamente sorprendida" por que esta posibilidade, recollida na lei 17/2015 do sistema nacional de protección civil, non se expuxo ata agora por parte da Xunta, a pesar de que os incendios forestais son unha das situacións ante as que o estado ten que actuar "claramente". Ademais, agregou, o procedemento é "moi fácil", xa que "só esixe un acordo do Consello de Ministros".

A presidenta provincial explicou que, unha vez declarada a zona gravemente afectada, as medidas aplicables inclúen axudas económicas a particulares por danos na vivenda habitual e bens de primeira necesidade ou compensacións a administracións locais por gastos derivados de actuacións inaprazables.

Ademais, a lei tamén establece axudas destinadas a establecementos industriais, mercantís e de servizos, así como por danos en producións agrícolas, gandeiras, forestais e de acuicultura mariña.

Todas estas medidas, asegurou a presidenta, "son directas", polo que só hai que declarar a zona gravemente afectada para que se apliquen de maneira inmediata. "Como é posible que ninguén o solicitase?", preguntouse.

COMISIÓN DE COORDINACIÓN

Aparte, a lei tamén establece que, para a coordinación e seguimento das medidas, o Estado constituirá unha comisión de coordinación integrada por representantes das administracións, tanto estatal, autonómica como locais afectadas. Neste sentido, vinculou a reunión deste martes coa creación deste organismo.

A presidenta da Deputación de Pontevedra remitiu este luns unha carta aos alcaldes dos municipios afectados para que coñezan a proposta que presentará na reunión, "e levar tamén a súa voz xa que, incomprensiblemente, non foron convidados".

Finalmente, Carmela Silva reiterou que as competencias en incendios forestais "non corresponden ás deputacións e aos concellos, senón que tanto na Constitución como no Estatuto vén establecido que son tanto o Estado como a Xunta nas que recaen estas cuestións".