Galicia, primeira rexión da UE que asina a declaración de apoio ás comunidades pesqueiras ante o Brexit

Galicia converteuse este luns na primeira rexión da Unión Europea (UE) que asina a declaración das comunidades pesqueiras ante o 'Brexit' que, en palabras do presidente, Alberto Núñez Feijóo, supón "unha ameaza" fronte á que é preciso "organizarse".

Feijóo participa nun seminario sobre os efectos do Brexit na pesca | Fonte: Europa Press

Durante a apertura do seminario 'Brexit: Por que ameaza o sustento das comunidades pesqueiras locais de toda Europa?', que se celebra en Santiago, con representación internacional, e ao que tamén asistiu a conselleira de Pesca, Rosa Quintana, o presidente destacou que supón "unha honra" ser o primeiro responsable dunha rexión europea que materializa esta firma.

Feijóo subliñou que, lonxe de ser "un problema sectorial ou un problema territorial", o 'Brexit' é "un reto colectivo que debe afrontar toda Europa'. Non en balde, a Alianza Pesqueira Europea estima que optar por un "Brexit duro" no mar suporía "reducir o beneficio neto das frotas europeas nun 50 por cento e a unha caída do 15 por cento dos salarios da tripulación".

"Este golpe á pesca europea tamén afectaría a Galicia, que podería perder ata un terzo das súas capturas, un 60 por cento nos casos específicos dalgunhas especies", remarcou, antes de apostar por traballar para "reducir os riscos derivados" do 'Brexit' e enfocalo como "como unha oportunidade para perfeccionar a normativa europea".

Para alcanzar este obxectivo, subliñou que o Executivo autonómico xa deu varios pasos, como encargar un informe aos expertos en economía pesqueira para analizar o impacto económico dun posible "Brexit duro".

"Tamén buscamos alianzas con outras rexións e Estados membros para defender os intereses compartidos; e remitimos ás institucións europeas un informe, elaborado polo Instituto Salvador de Madariaga da Universidade da Coruña, no que se expoñen varias solucións para que o 'Brexit' non sexa prexudicial para a nosa pesca", sinalou.

ACCESO MUTUO PESCA-MERCADO

Ao longo da súa intervención, Feijóo incidiu, ademais, en que a frota británica aw vería seriamente "prexudicada" tamén ante un "Brexit duro". Estaríao, ao seu modo de ver, "tanto ou máis que a continental", xa que "dúas de cada tres toneladas de pesca británica que se exporta ten como destino o mercado comunitario".

Nesta liña, e para evitar unha solución "errónea" que "prexudique a todas as partes", Feijóo incidiu en que Galicia aposta por un acordo co Reino Unido en materia de pesca , que pase por un intercambio de acceso mutuo pesca-mercado. Unha posición que, subliñou, comparten a Comisión Europea e a Alianza Pesqueira Europea --que reúne a nove países, 18.000 mariñeiros e 3.500 buques--.

"O futuro da pesca non pode ser unha moeda de cambio nas negociacións do 'Brexit'", sentenciou o presidente, quen, previamente, en declaracións aos medios, avanzou que el mesmo prevía participar na Conferencia de rexións periféricas marítimas que se organiza en Cardiff.

Alí reuniranse representantes políticos das rexións pesqueiras do Atlántico e o Mar do Norte, para procurar que as negociacións entre Europa e o Reino Unido non sexan "un fracaso para ambas as partes, senón un éxito compartido".

"FRONTEIRAS AOS PEIXES"

Feijóo incidiu na "prosperidade económica, a cohesión social das comunidades pesqueiras e a sustentabilidade ambiental dos bancos de peixe" e apelou ao esforzo conxunto para que o 'Brexit' "non supoña o final dos mellores valores do proxecto europeo: colaboración, cooperación e diálogo".

"A xestión conxunta dos recursos pesqueiros foi un gran avance, que logrou trasladar ao ámbito político e económico o que xa era unha realidade na natureza e na actividade pesqueira diaria. Aproveitar o 'Brexit' para tentar impor fronteiras aos peixes é un absurdo biolóxico, unha manipulación da Historia e unha irresponsabilidade económica", concluíu.