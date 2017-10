"Son inocente. Xamais mataría a ninguén". Así exerceu o seu dereito á última palabra o acusado do dobre crime de Arbo (Pontevedra), Arturo D.S., para dirixirse ao xurado que decidirá se é ou non culpable de asasinar á súa exparella Beatriz Rodríguez e ao noivo desta, Sergio Rodríguez.

Unha vez concluída este luns a vista oral, está previsto que este martes os membros do tribunal popular comecen a deliberar o seu veredicto.

Na presentación das súas conclusións definitivas, o fiscal do caso solicitou un veredicto de culpabilidade por este dobre asasinato, xa que considera que quedou acreditado que o acusado "asexou e dun certeiro disparo, feito por alguén experimentado, vooulles a cabeza, primeiro a Beatriz e despois a Sergio" nunha zona boscosa e "pouco frecuentada" e sen que ningunha das vítimas tivese posibilidade algunha de defenderse.

Nos seus argumentos, a Fiscalía esgrimiu a existencia de "contradicións" no relato do acusado, sinalou que as antenas de telefonía sitúanlle en Arbo á hora na que se cometeu o crime, destacou a súa negativa a colaborar coa investigación, e insistiu nas declaracións das testemuñas "incluídas os seus amigos" que referiron os seus malos tratos ou o seguimento practicado "durante meses" a Beatriz porque quería ter un "control absoluto" sobre a súa exparella.

O representante do Ministerio Público solicitará unha condena de 46 anos de prisión.

"PROBAS ESMAGADORAS"

Igualmente, o avogado da acusación particular, que representa ás familias das vítimas, asegurou que hai "probas esmagadoras" contra o acusado e que este crime foi a "crónica dunha morte anunciada".

Este letrado solicita 50 anos de prisión para o acusado, xunto coa prohibición de comunicarse ou achegarse a menos de 300 metros dos familiares das dúas vítimas durante 33 anos e que sexan indemnizados polo dobre asasinato.

Pola súa banda o avogado da defensa pide a libre absolución do seu cliente de todos os cargos, xa que considera que existen "probas obxectivas" de que o acusado "non cometeu os delitos que se lle atribúen".