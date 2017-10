Windar Renovables advertiu dos "graves prexuízos" que a folga indefinida da auxiliares causa "nos procesos de fabricación en curso" ata "pór en perigo a continuidade da actividade eólica mariña" na comarca.

A empresa socia en Navantia en proxectos de enerxía mariña remitiu un comunicado aos medios, no que instou aos folguistas a que se reincorporen ao traballo e eviten coa súa actitude "danos irreparables".

"Windar Renovables non é unha compañía auxiliar de Navantia senón o seu socio en eólica mariña polo que non debería sufrir os paros de produción que actualmente padece nas instalacións de Fene", manifestou a entidade, que defendeu o dereito dos seus traballadores ao "libre acceso aos seus postos". Todo iso, na xornada na que se rexistraron enfrontamentos verbais en Navantia Ferrol entre partidarios e contrarios do paro.

"PERIGO"

Windar Renovables sinalou que, debido á folga, a empresa corre o perigo de ter que afrontar penalización por incumprimento dos prazos comprometidos co cliente nun proxecto tan importante como o de East Anglia. "O atraso, en caso de chegar a producirse, alteraría a programación doutros traballos nunha obra que mobiliza miles de millóns de euros", indicou.

Ademais dos efectos inmediatos, asegurou que a continuidade da folga "compromete seriamente" o prestixio de Windar Renovables nun sector no que "ata agora tiña unhas perspectivas moi favorables".

Por todo iso, a empresa avanzou que, de continuar a folga, resérvase o exercicio das accións legais que se poidan derivar "de tan irregular comportamento", e exponse a reclamación aos responsables dos danos e prexuízos que ocasionados.