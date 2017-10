A UE destina os 50.000 euros do Premio Princesa de Asturias ás vítimas dos incendios

1 Fada helvética

Así nos ve esta xente e non haberá nin unha petición de desculpas aínda que teñamos sufrido nós ou os nosos familiares o fume. Credes que esta é unha forma apropiada de aludir a tantos galegos. A onde nos leva esta xente? E que non saben usar argumentos (ou non os teñen) e por iso recorren a descualificacións. Que tristeza! E aquí nunca dimite ninguén. Nunca se piden nin sequera desculpas. Eu non son carroña nin xentuza. Eu só son unha persoa desesperada polo inferno de chamas que vivimos que pide responsabilidades e explicacións aos políticos. Creo que aínda teño o dereito a dicilo e a non ser insultada deste xeito. Que opinas Nostrus? En fin, o seu odio aumenta o noso amor, porque nós non podemos alimentar o rancor... Temos moito traballo para facer, moito diálogo para fomentar e sobre todo buscamos a paz e o respecto.