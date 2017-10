Pedro Sánchez clausurará xunto a Gonzalo Caballero o congreso do PSdeG

O secretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez, asistirá o domingo ao congreso no que os socialistas galegos proclamarán a Gonzalo Caballero como novo xefe de filas; un acto no que tamén se prevé a presenza do responsable federal de Organización, José Luís Ábalos.

Pedro Sánchez | Fonte: Europa Press

Diso deu conta o PSdeG a través dun comunicado, no que precisou que Pedro Sánchez será o encargado do discurso de peche do conclave.

Así pois, o madrileño falará despois de que se someta a votación dos delegados a nova dirección socialista, mentres que se prevé que Ábalos o faga tras a ratificación de Gonzalo Caballero como novo secretario xeral.