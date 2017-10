A ministra de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, considera que o "gran debate" en materia de incendios non está en quen os apaga, senón en quen acende os lumes, e opina que o termo "incendiario" é unha palabra "moi suave" que non reflicte a "carga de criminalidade" que leva. Ademais, anunciou unha nova estratexia forestal a nivel nacional.

A ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, no Fórum Europa | Fonte: Europa Press

Durante un almorzo informativo do Fórum Europa, a ministra destacou que cando comeza un lume non se sabe como pode terminar e que a extinción dun incendio descontrolado "non depende dos medios materiais" e descoñécese ata onde vai chegar o dano potencial dos mesmos.

Por iso, cominou á sociedade a colaborar cos corpos e forzas de seguridade do Estado para que quen provocan os incendios con "intencionalidade e dolo" non queden impunes. Neste contexto trasladou o seu pesar polos afectados polos incendios forestais deste mes de outubro no noroeste de España e ao veciño Portugal e anunciou que pronto se iniciarán as tarefas de recuperación.

García Tejerina lembrou que o 95 por cento dos incendios débense ao home e que destes, a metade son intencionados, de modo que opina que "de nada serve" facer unha política forestal se ás 3,00 da mañá préndense tres focos ou 90 incendios dentro da cidade de Vigo. "Iso non depende da política forestal. Ao Alcalde de Vigo non hai que esixirlle política forestal cando a maior parte dos incendios non se produciron de forma natural", defendeu.

NOVA ESTRATEXIA FORESTAL

En todo caso, apostou pola política forestal do Goberno e lembrou que nesta lexislatura hai un 14 por cento máis de recursos para esta materia. Ao mesmo tempo, anunciou unha nova estratexia que "está moi avanzada" e que contou coa participación de "todos os ámbitos" do sector forestal. "En breve presentaremos novas medidas", acoutou.

Ademais, dixo que a política forestal é "moi importante" pero apelou a ser "moi rigorosos" coas mensaxes para non cultivar a unha especie en particular como o eucalipto, que só ocupa o 0,17 por cento do territorio de Ourense, a provincia con máis incendios.

A ministra manifestou que España é un país moi vulnerable para os efectos do cambio climático e por iso débense previr as súas consecuencias mediante, entre outras medidas, a elaboración da Lei de Cambio Climático nesta lexislatura, que ten "unha enorme importancia" porque ten que cambiar "todo", incluídos os patróns de consumo.

Respecto da anunciada norma, manifestou que só pode saír adiante cun amplo consenso social e económico e coa participación social, de modo que na actualidade o Ministerio está a estudar as máis de 300 contribucións recollidas no período de consulta pública. A continuación, toda esta información pasarase aos grupos da oposición para, posteriormente, elaborar con "todos" un borrador da lei.