Ferido un operario mentres realizaba traballos nun monte en Carral (A Coruña)

Un operario resultou ferido de consideración mentres realizaba o seu traballo nunha zona de monte onde está situada a empresa para a que traballa, concretamente, en Monte Xalo, no municipio de Carral (A Coruña).

Segundo informou o 112 Galicia, o alertante que, sobre as 10,00 horas deste martes chamou ao servizo de emerxencias para pedir axuda, indicou que o home se atopaba traballando cando foi golpeado cun cazo de ferro nunha perna, o que lle causou lesións de importancia.

Por iso, tras recibir o aviso do alertante, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE) puxo os feitos en coñecemento do persoal sanitario do 061, así como da Guardia Civil e de efectivos de Protección Civil.

Debido á gravidade das lesións ocasionadas, o persoal sanitario mobilizou o helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela, para a evacuación do ferido.

En concreto, fontes sanitarias sinalaron a Europa Press que, ademais, foron mobilizados unha ambulancia asistencial e un médico de Atención Primaria para atender ao operario, M.A.M.V., de 41 anos, que finalmente foi evacuado en helicóptero ao Hospital A Coruña.