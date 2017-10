Galicia, camiño de converterse en Andalucía

A escaseza de choivas que rexistrou Galicia na última semana aínda non se reflicte nos rexistros hidráulicos, que permanecen moi por baixo da media da última década no caso da conca máis grande galega e con respecto ao rexistro de 2016.

Encoro | Fonte: Europa Press

Segundo os datos difundidos este martes polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, a conca Miño-Sil sitúase ao 40,2% da súa capacidade, cando en 2016 atopábase ao 51,84%.

Isto significa que, dos 3.030 hectómetros cúbicos de capacidade da conca, a estas alturas do ano están embalsados 1.218 hectómetros cúbicos, fronte aos 1.571 do ano pasado (52%) e os 1.621 de media do últimos dez anos (53,5% da capacidade).

Pola súa banda, os encoros de Galicia Costa están ao 48,2% da súa capacidade, con 330 hectómetros cúbicos embalsados. A estas alturas do ano, os encoros contaban con 377 hectómetros cúbicos, o 55,1% da súa capacidade. Neste caso, a media do últimos dez anos é lixeiramente inferior, xa que esta é de 364 hectómetros cúbicos.

Aínda que os encoros galegos atópanse por encima da media española en canto a auga embalsada, xa que a reserva hidráulica total é do 37,8%, vese superada en porcentaxe polas concas do Ebro (42,8%); concas internas de Cataluña (53,9%); a do Tinto, Odiel e Pedras (68,6%); concas internas do País Vasco (52,4%) e todo o Cantábrico (67,1% e 54,1%).