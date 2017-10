O empresario lucense Jorge Dorribo declarou este martes no inicio do xuízo pola denominada 'Operación Campeón' na que manifestou que se quedou "sen nada". "Quedei sen nada, quitáronmo todo", sinalou.

Jorge Dorribo tras pasar polos xulgados de Lugo

Sobre as 10,20 horas deste martes ha arrancaco o xuízo oral da 'Campeón' sobre supostas concesións irregulares de subvencións públicas a través da firma famaceútica Nupel. Na Sección Segunda da Audiencia Provincial de Lugo o principal investigado e propietario desta empresa, Jorge Dorribo, só respondeu á Fiscalía para explicar que se quedou "sen nada". "Quitáronmo todo", exclamou nun momento do interrogatorio.

Dos doce acusados que sentan no banco dos acusados soamente uno non chegou a un acordo co Ministerio Público, en concreto Javier Rodríguez, un dos socios da empresa Proitec que asesoraba a Dorribo.

Maio de 2011

A 'Operación Campeón' iniciouse a finais de maio de 2011, tras as municipais dese ano, baixo a instrución da xuíza Estela San José, no marco da que se investigou a varios cargos do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), xunto ao empresario lucense Jorge Dorribo e o seu socio en Nupel.

Inicio do xuízo do Campión en Lugo. | Fonte: Europa Press

Ademais, a investigación salpicou a altos cargos políticos de varios partidos; do PP, o exdiputado Pablo Cobián; do PSOE, José Blanco, que finalmente foi eximido de responsabilidades; e tamén cargos do BNG. Antes do xuízo oral, o único acusado que non pactou coa Fiscalía lucense, Javier Rodríguez, mostrouse "tranquilo" e "sen problema", á vez que se declarou "inocente".

Tras el, Jorge Dorribo tentou evitar á prensa na entrada do xulgado cun simple "todo ben", tras o que esbozou unhas "grazas, grazas". Finalmente, interpelado sobre se estaba arrepentido tras aceptar a acusación, limitouse a matiza que "vai todo ben". Xa dentro da sala, o empresario lucense só respondeu as preguntas da Fiscala que se axustou, sobre todo, á relación de Dorribo con Proitec, empresa asesora, e os seus socios.

"Movíanse ben"

Dorribo admitiu que coñecía tanto a Javier Rodríguez como a Carlos Monjero. "Eles movíanse ben, tiñan boa relación en temas de organismos", sostivo. Ademais, asegurou que foron os responsables de Proitec os que lle presentaron ao exdiputado do PP Pablo Cobián na Coruña e que "era polo patrocinio do seu fillo" a través de Nupel nun equipo de rallies.

Durante o interrogatorio, Jorge Dorribo declarou que quedou "sen nada". "Quitáronmo todo", subliñou resignado o responsable de Nupel, quen aceptou cinco anos e once meses de prisión -en principio pedíanse ata 19 anos- polos delitos contra a Facenda Pública, falsidade en documentación mercantil, branqueo de capitais e insolvencia punible.

O avogado de Rodríguez, empresario que se enfronta a unha pena de máis de catro anos por un delito de suborno e dous contra a facenda pública, José Luís Fiuza, antes da vista, mantivo que confía en "unha sentenza absolutoria". "O noso interese é defender a inocencia de Javier, cremos que é inocente e por iso arriscámonos a vir a xuízo", subliñou o letrado.

Acordos

Entre os que chegaron a un acordo coa acusación inclúese o que era socio de Dorribo en Nupel, Arsenio Méndez, que pactou dous anos de cárcere e o pago de máis de dous millóns de euros en multas por delitos contra a Facenda pública, contables e de insolvencia punible.

O exdiputado Pablo Cobián asumiu oito meses de prisión por un delito de tráfico de influencias, a inhabilitación para cargo público durante dous anos e tres meses, así como unha multa de máis de 45.000 euros.

Para dous ex altos cargos do Igape, Joaquín Varela, co que se reuniu Dorribo unha vez, e Carlos Gil, co que mantivo dous encontros, segundo declarou o empresario, impóñense multas de máis de 2.000 euros e un ano de suspensión de emprego ou cargo público por un delito de negociacións prohibidas a funcionarios.

O socio do único ao que se xulga agora, Carlos Monjero, tamén pactou dez meses de prisión. Mentres, o resto dos acusados chegaron a acordos que supoñen meses de prisión inferiores a un ano.

En principio pediuse a sala de vistas para cinco días, aínda que finalmente autorizouse ata este xoves, xornada en que se confía que remate o xuízo que chega seis anos e case seis meses despois de que se abrise co operativo que conduciu á detención de Dorribo e o seu ingreso en prisión e moitos dos que sentan no banco dos acusados.