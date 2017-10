Abanca estrea a obra teatral 'Labirinto' para concienciar sobre o aforro e o consumo responsable

Abanca, en colaboración con Afundación, estreou este martes na cidade de Vigo unha nova obra teatral enmarcada no seu programa de educación financeira, 'Labirinto', a través da que traslada a preadolescentes, concretamente a nenos de entre 9 e 12 anos, o valor do aforro, do diñeiro e de facer un consumo responsable.

Abanca presenta en Vigo Teatro Labirinto | Fonte: Europa Press

Tras a estrea deste martes en Vigo, a obra chegará ademais ás outras seis cidades galegas e, por primeira vez, tamén a Vilagarcía de Arousa. En total, están previstas 24 representacións, coas que se alcanzará a un público de 9.000 nenos de Galicia, aínda que foron máis de 13.000 as solicitudes recibidas.

Así o comunicaron este martes a directora de Responsabilidade Social Corporativa de Abanca, Tatiana Suárez; e a coordinadora-adxunta de Educación Superior de Afundación, Carlota Sánchez-Montaña; que na presentación do evento estiveron acompañadas polos actores, todos eles do grupo Zarándula: Alejandro López, Rubén García e María Martínez-Losa.

Esta obra é a segunda do programa de educación financeira de Abanca, tras a que se estreou o pasado ano: 'Dos contos ás contas'. A directora de Responsabilidade Social Corporativa de Abanca subliñou que "é unha gran satisfacción poderlle dar continuidade" ao programa para poder achegar aos nenos e novos "conceptos de economía e xestión do diñeiro".

Así as cousas, destacou que o alto número de solicitudes recibidas de interesados en asistir á obra avala que esta iniciativa "é útil, chega e queren máis". "Estamos encantados de que se desbordaron as solicitudes", incidiu Suárez, ao que un dos actores agregou que "é bo tamén para o teatro e a cultura".

A coordinadora-adxunta de Educación Superior de Afundación explicou que esta obra se articula en tres eixos: As ciencias sociais --vivir en sociedade, o aforro, o diñeiro e as decisións de compra; a educación literaria --cun argumento baseado en mitos--; e valores cívicos --autoestima e autonomía persoal, entre outros--.

UNHA SEMANA NA VIDA DE TEO

Na obra represéntase unha semana na vida de Teo, un preadolescente que se atopa nun momento da súa vida complicado, xa que "sente maior pero segue sendo un neno". A historia desencadéase cando, contou o actor protagonista, Alejandro López, Teo, discute coa súa nai porque ela lle di que non lle vai a dar diñeiro.

A través da visión de mitos como o de Teseo e o Minotauro, Ícaro e Hércules, acaba por chegar a un acordo coa súa nai sobre a súa paga e o aforro, entende que non está só e pode pedir axuda, e aprende a importancia de pensar antes de gastar, de tomar decisións e de deixarse axudar para xestionar o diñeiro.