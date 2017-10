(AM) A septuaxenaria detida en Mos (Pontevedra) está en liberdade e é investigada por tres incendios

A muller de 74 anos de idade detida en Mos (Pontevedra) está en liberdade, á espera de que o xulgado do Porriño tramite o ateigado da Policía Autonómica, que lle tomou declaración este luns e atribúelle tres lumes, o último deles declarado o pasado domingo 15, en plena vaga de incendios.

Incendio en Vincios | Fonte: Europa Press

Segundo informaron a Europa Press fontes do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), está previsto que entre este martes e o mércores as dilixencias cheguen ao xulgado. Será entón cando se tramiten e entón o xuíz que corresponda decidirá o momento no cal se lle cita.

Estas mesmas fontes indican que a muller foi detida pola Policía Autonómica, pero deixóuselle en liberdade. Para decidir como se executa este tipo de actuacións, os distintos corpos das forzas da orde teñen en conta circuntancias como a situación persoal dos detidos, a gravidade dos feitos e o risco de fuga.

Fontes locais consultadas por Europa Press sinalaron que esta muller, veciña da parroquia de Petelos, ten a un fillo duns 40 anos con discapacidade. O seu marido está en cadeira de rodas e ambos están ao seu cargo.

Ademais, estas mesmas fontes indican que o lume do pasado domingo produciuse na zona de Veigadaña, na parte traseira do polígono industrial, e queimou "moi pouca" superficie. As fontes locais engaden que os bombeiros levaban tempo alertando de que neste punto ardía "todos os anos" e, nesta ocasión, sinalaron que a presunta causante do lume do domingo non facilitou os labores de extinción.

Un do tres incendios polos que se investiga a esta muller declarouse o domingo 15, no que Galicia rexistrou numerosos focos por toda a comunidade, que afectaron con especial incidencia a núcleos de poboación ao sur da provincia de Pontevedra.

SEGUNDA DETENCIÓN

É a segunda detención relacionada coa onda de incendios daquel fin de semana, despois da dun home de 55 anos veciño de Vigo ao que a Garda Civil detivo, tras provocar, tamén o domingo 15, un lume dunha hectárea próximo a casas, por unha imprudencia na súa leira familiar dos Blancos (Ourense).

Este home pasou a noite nos calabozos da Comisaría de Ourense e despois foi posto a disposición xudicial. Fiscalía solicitou prisión provisional e así a ditou a xuíza, segundo han confimado a Europa Press fontes da Fiscalía.