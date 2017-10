Detido o presunto condutor implicado nun accidente mortal en Carballo, acusado de homicidio por imprudencia grave

Un mozo, duns 21 anos de idade, foi detido este luns por conducir presuntamente o vehículo que provocou un accidente mortal leste mesmo mes no municipio de Carballo, na Coruña.

O sinistro rexistrouse sobre 21,30 horas do pasado 14 de outubro, no punto quilométrico 33,800 da AC-552. Un Citroën Xsara, con tres ocupantes, invadiu o carril reservado a sentido contrario e chocou cunha furgoneta, unha Fiat Ducato.

A causa do accidente faleceu un mozo de 22 anos e veciño de Carballo (A Coruña), que responde á identidade de V.M.E e que viaxaba no turismo que provocou o accidente, e os outros dous ocupantes do vehículo acusáronse mutuamente de ser condutores e, por tanto, "responsables" do sucedido.

A Garda Civil emprendeu unha investigación para esclarecer esta situación, que levou á detención este mesmo luns de J.A.D.P, de 21 anos de idade e veciño da Coruña, que rexistrou positivo no test drogas o día do accidente e que ademais carecía de permiso de condución.

O mozo foi detido e posto en liberdade, pero en calidade de investigado por un delito de homicidio por imprudencia grave e outro contra a seguridade viaria. As dilixencias entregaranse ao Xulgado de Instrución nº1 de Carballo.

Deste xeito, o acusado enfróntase unha pena de prisión de tres a seis meses e multa de 12 a 24 meses ou traballos en beneficio da comunidade por conducir sen permiso de tráfico, ademais da penas de entre 1 a 4 anos a privación do dereito a conducir de ata 6 anos polos cargos de homicidio imprudente.

Desde o punto de vista administrativo, podería levar a sancións de 1.000 euros e a perda de 6 puntos por dar positivo en drogas, 1.500 euros por carecer de seguro obrigatorio e 200 euros e tres puntos menos por non usar o cinto de seguridade.