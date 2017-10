O alcalde das Neves (Pontevedra), Xosé Manuel Rodríguez (BNG), advertiu este martes de que "non se poderá reconstruír" este pobo "sen a concorrencia" de todas as administracións públicas, ás que urxiu a actuar nesta localidade de 4.000 habitantes, onde o 90 por cento do termo municipal resultou afectado polos incendios o pasado 15 de outubro.

O nacionalista Xosé Manuel Rodríguez e o socialista Eduardo Mariño gobernan nas Neves | Fonte: Vigoalminuto.com

Durante un percorrido realizado con medios de comunicación por algunhas das parroquias das Neves, o rexedor insistiu en que o dano foi tal, que non só se produciron danos materiais, senón que quedou "seriamente comprometida" a actividade socioeconómica e, por tanto, o futuro do pobo.

A ese respecto, puxo como exemplo a empresa Madeiras Viaria, cuxas instalacións (mercadoría, naves, maquinarias, etc.) quedaron completamente calcinadas, e que xeraba 25 empregos directos e outros 40 indirectos. Os seus traballadores lamentaron que "non quedou nada, nada se puido salvar" do negocio, e que a primeira motobomba de extinción chegou cando xa as lapas estaban moi estendidas.

Ademais das empresas, das 2.000 vivendas que hai nas Neves, catro quedaron completamente destruídas, outras 26 sufriron graves danos e outro centenar resultaron afectadas en menor medida, ao que se suman máis de 5.000 hectáreas de monte arrasado. Segundo explicou Xosé Manuel Rodríguez, os técnicos do Concello e os voluntarios solicitaron información de 850 incidencias relacionadas con danos en vivendas, leiras, automóbiles, etc.

Ante este escenario, o rexedor advertiu de que, aínda que o Concello está a facer fronte ás necesidades persoais máis perentorias, é "imprescindible" que todas as administracións públicas implíquense para pór en marcha un plan de recuperación integral. Na súa opinión sería "inaceptable" que non asumisen ese compromiso, e esixiu a estas administracións "que non abandonen á xente".

Bosque totalmente calcinado en Ribarteme (As Neves), tras os devastadores lumes que arrasaron a zona e boa parte de Galicia en pleno outubro de 2017 | Fonte: Miguel Núñez.

ACTUACIÓNS

Desde o primeiro momento, os servizos municipais, con axuda de voluntarios, asumiron a tarefa de atender aos veciños, aos que se está proporcionando auga potable, auga sanitaria, comida para os animais, mantas, e outros aveños de primeira necesidade. Ademais, desde unha oficina instalada no Centro Social do pobo, están a repartirse formularios aos afectados para que expoñan os danos sufridos e as necesidades que teñen.

As Neves contará para este balance coa axuda desinteresada da empresa madrileña Geotronics, especializada en tecnoloxía de posicionamento de última xeración. Un dos seus especialistas, o enxeñeiro Pablo Ruiz, que ten vínculos persoais co pobo, xa empezou a rexistrar imaxes en 360 graos de todos os lugares afectados polos incendios, grazas a unha cámara instalada no teito dun vehículo.

Segundo explicou, a través deste sistema de 'mobile mapping' toda a información capturada será geolocalizada e permitirá medir de forma precisa as superficies queimadas. Este innovador sistema permite 'rastrexar' o municipio en só un día e medio, cando este tipo de medicións realizadas con outros mecanismos "poden levar semanas ou mesmo meses".

AXUDAS

Con todo, o alcalde das Neves incidiu en que estas actuacións "non chegan", e é necesario actuar para permitir a recuperación integral do municipio en todos os aspectos. Así, apuntou á importancia de tomar medidas para a rexeneración da zona forestal, para garantir a auga potable, recuperar as liñas de telefonía ou Internet.

Tamén reclamou que "se escoite" aos veciños afectados e expóñase un proceso de reconstrución no que "non se repitan os erros do pasado". Nesa liña, apuntou que a ordenación forestal non ten en conta a gran dispersión que, como noutros moitos concellos galegos, caracteriza este pobo.

Por outra banda, e preguntado polos xornalistas acerca das axudas ás familias dos falecidos na vaga de incendios, Xosé Manuel Rodríguez rexeitou que estas axudas se vinculen á intencionalidade dos lumes. "Esa circunstancia en absoluto pode resultar condicionante para protexer ás persoas", sinalou.

Segundo incidiu o rexedor, os incendios ocorreron "en gran medida porque non existe unha política forestal preventiva nin unha política de ordenación do territorio o suficientemente intelixente para evitar que as persoas saian danadas nunha situación de risco como esta". "Pór ás persoas en situación de ter que acreditar que existe ou non intencionalidade é tanto como indicarlles que non se lles vai a protexer. Iso é inaceptable", sentenciou.