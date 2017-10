(AM)O Goberno declarará zona afectada por emerxencia de protección civil os municipios danados polos lumes

O Executivo central ultima a declaración de zona afectada por emerxencia de protección civil nos municipios afectados polos incendios en Galicia, segundo confirmou o delegado do Goberno, Santiago Villanueva, tras unha reunión, entre outros, con representantes da Xunta, as deputacións galegas e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Reunión sobre incendios na Delegación do Goberno en Galicia. | Fonte: Europa Press

Por outra banda, manifestou que xa está aberta unha liña de axudas para particulares, industrias ou persoas que colaborasen na extinción dos lumes e que se regulan a través do Real Decreto 307/2005 en atención a determinadas necesidades derivadas de situacións de emerxencia ou de natureza catastrófica.

Mentres, o vicepresidente da Xunta, presente na reunión xunto á conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, manifestou que a Administración autonómica espera "en moi poucos días" habilitar as ordes de axudas que a Xunta aprobou no Consello do pasado día 19 para os afectados pola vaga de lumes.

"Tentaremos canto antes polas a disposición", insistiu o tamén conselleiro de Presidencia. Ademais, pediu "a implicación de todas" as administracións, en particular das deputacións, para poder cubrir "o 100% das axudas entre todos" e de forma que só teña que haber unha petición por parte dos afectados.

Neste sentido, avogou por materializar esta colaboración a través de convenios "ou calquera outra fórmula xurídica para actuar conxuntamente e ofrecer canto antes esas axudas".

DANOS

Sobre os danos provocados, Villanueva dixo que se desaloxou a máis de 2.100 persoas, mentres que houbo "8.000 auxilios" por parte das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. A estas cifras, hai que sumar o catro vítimas mortais. Tamén houbo 70 vivendas afectadas e 79 instalacións danadas polos lumes, así como 49 vehículos.

Ante esta situación e a superficie queimada, dixo que o Executivo traballa na declaración de "zona especialmente afectada por unha emerxencia de protección civil" e que, con ese obxectivo, convocouse a reunión deste martes para que as administracións acheguen "os datos necesarios" para levala a cabo.

Tras un encontro ao que asistiron tamén os subdelegados do Goberno no catro provincias galegas e representantes do catro deputacións, Villanueva apelou á "implicación" de todas as administracións. "Isto é unha situación que afecta a toda Galicia", sinalou ao apelar á necesidade de buscar unha liña de traballo "conxunta".

INVESTIGACIÓN

En canto ás investigacións abertas para determinar a orixe dos lumes, reiterou que se segue traballando de "forma intensa" para determinar "as causas" dos mesmos. Respecto diso, volveu a lembrar a aparición de "distintos artefactos" sobre todo nas provincias de Pontevedra e Ourense.

"Está a determinarse se foron inicio do incendio", apuntou Villanueva sobre algúns lumes. Con todo, admitiu a "complexidade" da investigación pola desaparición de probas debido á acción das propias lapas.

Preguntado se cre que houbo unha trama organizada, o delegado do Goberno insistiu en que "está clarísimo que se durante un fin de semana tes incendios que se producen simultaneamente no catro provincias, non son voluntarios".

"Busquemos a palabra que queiramos buscar, pero entendemos que a unha maioría deses incendios, alguén lles prendeu para que ardesen", apostilou.

A Xunta NEGA DESCOORDINACIÓN

Pola súa banda, o vicepresidente da Xunta, en resposta ás denuncias sobre problemas de coordinación e falta de efectivos, defendeu que "de forma xeral, actuouse coordinadamente" a pesar dunha situación "difícil".

E aínda que admitiu que "loxicamente hai cousas que mellorar e analizar", insistiu, como fixo tamén o delegado do Goberno en Galicia, na achega de medios "moi importante".

"Todos os medios que había puxéronse a disposición e eran moito maiores que calquera mes de outubro doutro ano", replicou ás críticas realizadas por colectivos de emerxencias.

Como o delegado do Goberno, e sobre a orixe dos lumes, Rueda sinalou que "poucas dúbidas pode haber" de que estes lumes foron froito "de forma directa ou indirecta, dunha intencionalidade".