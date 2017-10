Localizan dúas granadas de man da Guerra Civil e seis bengalas de sinalización de socorro na Illa de Arousa

Os especialistas do Servizo de Desactivación de Artefactos Explosivos da Guardia Civil da Comandancia de Pontevedra recolleron na Illa de Arousa dúas granadas de man da pasada Guerra Civil española e seis bengalas de sinalización de socorro.

Localizan artefactos da Guerra Civil na Illa de Arousa. | Fonte: Europa Press

Segundo informou o Instituto Armado, os artefactos foron localizados nunha vivenda no municipio de Illa de Arousa cando o propietario do inmoble chamou á Intervención de Armas e Explosivos do Posto de Vilagarcía de Arousa para informar o seu achado.

As mesmas fontes explica que se activou o protocolo de actuación por parte dos artificieiros da Guardia Civil para a neutralización das granadas e as bengalas, "cuxas tarefas se desenvolveron sen incidentes, coas previdas medidas de seguridade e protección", engaden.

Proximamente, unha vez concluídos os correspondentes informes técnicos dos artefactos, procederán á súa total destrución. O equipo que acudiu á Illa de Arousa confirma que se trata de dúas granadas de man tipo 'Polaca' (defensiva e ofensiva) da pasada Guerra Civil de uso militar e seis bengalas de sinalización, "todo iso en moi mal estado de conservación", apostila.

Os técnicos especialistas en desactivación de explosivos da Guardia Civil lembran que a forma de actuar ante o achado dalgún artefacto explosivo "consiste en non tocar, nin manipular o obxecto e avisar de inmediato á Guardia Civil a través do teléfono 062".