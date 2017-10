A Mesa do Congreso ratifica o veto a debater sobre o traspaso da AP-9 e En Marea analiza ir ao TC

A portavoz parlamentaria de En Marea, Yolanda Díaz, avanzou que o seu partido analiza acudir ao Tribunal Constitucional (TC) polo veto do Goberno ao debate da proposición de lei do Parlamento galego que foi aprobada por unanimidade en Galicia e que pide a transferencia da titularidade da AP-9 á Xunta.

Ría de Vigo | Fonte: Europa Press

A Mesa do Congreso, que preside a deputada galega do PP Ana Pastor, ratificou este martes a súa decisión de aceptar o escrito do Goberno negándose á tramitación parlamentaria desta iniciativa, que no seu día foi aprobada co apoio de todos os grupos con representación no arco parlamentario galego (PPdeG, En Marea, PSdeG e BNG).

En declaracións aos xornalistas antes da reunión da Xunta de Portavoces, Díaz lamentou que este martes os membros do PP e de Ciudadanos no órgano de goberno da Cámara, seguindo coas súas políticas "rebeldes" e "antidemocráticas", decidisen asumir o veto e, con iso, decidisen "humillar" ao pobo galego.

"Os peores prognósticos consumáronse", comentou Díaz tras confirmar que a Mesa botara por terra a súa petición de reconsideración ante o seu veto ao debate dunha iniciativa que a Cámara galega aprobou por unanimidade.

Díaz asegurou que en España se vulnera a separación de poderes en tanto que se impide o debate dunha iniciativa que "non supón un aumento orzamentario" e que o Goberno, auxiliado por Cidadáns, frea de facto que as comunidades autónomas teñan iniciativa lexislativa.

PARA QUE SERVE A MAIORÍA DO PP EN GALICIA?

É por iso polo que a portavoz de En Marea en Madrid adiantou que continuarán con "accións pertinentes" para defender o traspaso dunha autoestrada que é "prioritaria para a cohesión social e económica" de Galicia. Tras o rexeitamento da Mesa do Congreso ao recurso de consideración ao veto do Goberno, xa só cabe que En Marea "acuda ao TC".

A deputada concluíu apelando ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que é membro da dirección do PP, a explicar que papel xoga dentro do seu partido, polo que hoxe foi "derrotado" e que hoxe decidiu "humillar" aos galegos.

Neste punto, a parlamentaria de EU remarcou que, dados os resultados, quedou en evidencia que unha maioría "tan esmagadora" como a que goza o PP en Galicia, en realidade, resulta "bastante inútil".