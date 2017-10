O presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, ratificou unha partida de 9 millóns de euros nos orzamentos galegos de 2018 para "consolidar" o crecemento do polo tecnolóxico de Rozas e o sector aeronáutico en Galicia. Do mesmo xeito, nos próximos meses, porase en marcha unha aceleradora para proxectos aeroespaciais, que estará situada no edificio da antiga residencia de Lugo.

Feijóo visita o polo tecnolóxico de Rozas | Fonte: Europa Press

Así o manifestou durante unha visita ao Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas (CIAR), xunto co secretario de Estado de Defensa e presidente do INTA, Agustín Conde. "Estamos orgullosos do que fixemos e esperanzados co que queda por facer", proclamou o xefe do Executivo.

Feijóo subliñou que impulsar o polo de Rozas significa "facer crecer a industria galega", así como a formación do emprego cualificado e "facer crecer" a provincia de Lugo e a de Ourense. E é que, remarcou, o obxectivo é "demostrar que no rural non só pódese implantar industria agroalimentaria", senón tamén iniciativas como a de Rozas, marcadas pola innovación.

Sobre este punto, precisou que 2018 será o ano no que o orzamento de innovación crecerá como en ningún outro exercicio, un 26 por cento, máis de 16 millóns de euros.

Feijóo aproveitou a visita para facer un balance dos pasos dados nos últimos dous anos e para avaliar novos obxectivos comúns para o futuro. Con este obxectivo, resaltou que proximamente se construirán os hangares para contribuír á consolidación da actividade e desenvolverase un plan director para prever o desenvolvemento futuro da área do CIAR.

ACELERADORA

Ao longo da súa intervención, tamén destacou que as empresas e centros de coñecemento galegos xa están "a empezar a comercializar" algúns dos produtos derivados dos seus contratos con socios estratéxicos e industriais de Rozas.

"E nos próximos meses, porase en marcha unha aceleradora para proxectos aeroespaciais, a 'Business Factory Aeronautic', que estará situada no edificio da antiga residencia de Lugo", subliñou.

Tamén incidiu en que, nesa aposta polo talento e co obxectivo de que o proxecto de Rozas tivese un impacto na oferta de cursos de FP e no mapa de titulacións do sistema universitario galego, desde 2016, o CIPF As Mercedes de Lugo imparte o ciclo superior de mantemento aeronáutico con "un gran éxito de acollida".

Desde este curso, ademais, o Campus de Ourense ofrece o grao de Enxeñaría Aeroespacial, que espertou "un enorme interese" entre os estudantes, coa nota de corte máis alta da Universidade de Vigo.

AVANCES COMO O 'TARGUS'

Feijóo asegurou que, ata agora, as diferentes actuacións postas en marcha no polo de rozas "mobilizaron 150 millóns de euros", conseguiron captar a atención de máis de 200 empresas de diferentes partes do mundo; e xeraron emprego a través dos 17 contratos xa asinados con empresas e centros de coñecemento galegos que colaboran con esta iniciativa.

O responsable do Executivo autonómico precisou que, desde que Indra e Babcock, dous grandes multinacionais da industria aeroespacial, foron seleccionadas como socios tecnolóxicos e industriais neste proxecto, desenvolvéronse nestas instalacións 20 proxectos conxuntos para a fabricación de avións non tripulados para uso civil.

Uns traballos que, segundo destacou Feijóo, deixan "avances tan importantes" como o 'Targus', o maior dron civil de fabricación española que deseña Indra para axudar en campos como a loita contra incendios ou a protección do medio mariño.

O tres prototipos, en fase de ensaios, de Babcock, da aeronave 'Lúa', un helicóptero non tripulado capacitado para facer voos nocturnos ou o helicóptero 'Lumes', unha versión do anterior pero de maior tamaño e capacidade.

En total, 30 empresas e centros de coñecemento galegos participan no desenvolvemento destes proxectos.

MÁIS PROPOSTAS INNOVADORAS

De forma paralela ao traballo que realizan Indra e Babcock, e co obxectivo de obter máis propostas innovadoras para que o uso de avións non tripulados teña un maior impacto nos servizos públicos, abriuse tamén unha convocatoria co resultado de 80 consorcios ou UTES, formados por máis de 150 empresas e centros de coñecemento, que se presentaron ás licitacións publicadas ata o momento.

Así, a planificación urbanística, o salvamento marítimo e a seguridade da frota pesqueira, a calidade das augas ou a xestión forestal son algúns dos ámbitos nos que traballan para "aplicar as novas tecnoloxías que se deseñen".