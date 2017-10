O Dépor despide a Pepe Mel

Nove xornadas aguantou Pepe Mel. Nove xornadas con tan só 8 puntos: dúas vitorias, dous empates e cinco derrotas, a última 1-2 contra o Girona en Riazor, que á fin custoulle o cargo. O RC Deportivo, trala reunión do Consello de administración e apenas 18 horas despois da dolorosa derrota co Girona, ven de anunciar o cese do adestrador madrileño, que chegou ao club deportivista a finais de febreiro en substitución de Gaizka Garitano.

Lucas Pérez pide explicacións a Pepe Mel tralo troco. | Fonte: lfp.es

Antes do partido co Xetafe da 7ª xornada, Pepe Mel xa recibira un ultimato do consello de administración, pero daquela un gol de Florin Andone no minuto 87 deu o triunfo ao Dépor e evitou a súa destitución. Tras nove xornadas de Liga, o Depotivo é 16º con 8 puntos, tan só dous por riba dos postos de descenso.

Cristóbal Parralo, técnico do Fabril, faise cargo do primeiro equipo ata final de temporada. Co técnico cordobés, o filial deportivista é líder de Segunda B con 25 puntos en dez xornadas, froito de oito vitorias, un empate e tan só unha derrota. Parralo debutará co primeiro equipo xa este xoves (20.30 horas) en Riazor, no partido de ida dos 1/16 de final da Copa contra As Palmas

No seu comunicado para anunciar a nova, o RC Deportivo agradece ao técnico madrileño e ao todo o seu corpo técnico “la dedicación, el esfuerzo y la profesionalidad” amosada durante o tempo, apenas oito meses, que dirixiu o plantel deportivista.