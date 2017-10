O vicepresidente primeiro da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e alcalde de Cervo (Lugo), Alfonso Villares (PP), pediu unha normativa "máis áxil" e unha política "preventiva" para evitar os incendios.

Reunión sobre incendios na Delegación do Goberno en Galicia. | Fonte: Europa Press

Fíxoo tras unha reunión na Delegación do Goberno en Galicia con representantes tamén da Xunta, as deputacións e a Administración central.

Sobre o contido da reunión, coa presenza do delegado do Goberno en Galicia, Santiago Villanueva, o vicepresidente primeiro da Fegamp mostrou a súa satisfacción pola vontade de "colaborar e atallar os problemas que o lume trae consigo".

Tamén considerou positivo que, tras un fin de semana "tráxico", todas as administracións, tanto estatal como autonómica, provincial e local, sentáronse a dialogar.

AXUDAS

Mentres, valorou os aspectos vinculados ás axudas abertas por parte do Estado e a Xunta. "E como non, así esperamos, a través das deputacións", engadiu.

Das cuestións abordadas, destacou tamén a necesidade de "traballar na prevención". Sobre a mesma, dixo que "non é cuestión de que haxa que pór máis diñeiro do que está posto, pero si ir no camiño de concienciar aos propietarios".

Respecto diso, defendeu que é necesario concienciar sobre a realización de "traballos preventivos" como a limpeza das leiras. "Sobre todo, as máis próximas a vivendas".

Tamén pediu facer caso ás normativas vinculadas coa plantación de árbores, "sobre todo os de crecemento rápido". "E a normativa que hai encima da mesa, facela máis áxil", sentenciou.