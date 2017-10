A Audiencia ratifica o sobresemento provisional da causa por prevaricación contra o alcalde de Boborás (Ourense)

A Audiencia provincial de Ourense acordou desestimar o recurso de apelación presentado tras o sobresemento provisional da causa aberta contra o alcalde de Boborás, Cipriano Caamaño, no que respecta aos delitos de prevaricación e delito de ordenación do territorio, aínda que mantén a tramitación por falsidade documental.

O recurso presentárano representantes dos partidos que están na oposición na localidade ourensá e que, xa no seu día, se querellaron contra o rexedor por unha suposta ilegalidade relativa a unha vivenda súa no núcleo da Almuzara, en resposta ao sobresemento provisional decretado en abril deste ano polo Xulgado de Instrución Número 1 do Carballiño.

Á marxe de Caamaño, o auto do Xulgado decretaba o sobresemento provisional da causa tamén para a súa muller e o redactor da PXOM de Boborás, contra os que se ampliou a querela. En concreto, denunciouse a alteración de documentación municipal para certificar a existencia en 1999 dunha vivenda que, supostamente, foi "construída dez anos despois".

A decisión de abril do Xulgado do Carballiño, que agora subscribe a Audiencia nun auto do 21 de setembro, incidíase na "prescrición" dos feitos no que respecta ao suposto delito contra a ordenación do territorio. Tamén se rexeitaba que se desen todos os elementos esixidos para poder concretar unha situación de prevaricación.

De feito, esgrimía que "só é posible proseguir a instrución respecto do delito de falsidade documental" en relación á certificación sobre a antigüidade da vivenda na que se fixo constar como data de construción o ano 1999, delito que non escribiu.

Tras a decisión da Audiencia, fontes da parte querellante consultadas por Europa Press avanzan un recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional (TC) ao entender que o auto orixinal non está "correctamente fundamentado e introduce falsidades manifestas".

"CONCIENCIA TRANQUILA"

Pola súa banda, o rexedor trasladou a Europa Press que ten "a conciencia tranquila" e sinalou que sente "acosado" polos seus rivais políticos no Consistorio.

"Como non conseguen botarme nas urnas, téntano pola vía xudicial e presentaron varias denuncias, pero non é tan fácil, a Xustiza é unha cousa moi seria", advertiu Cipriano Caamaño, quen celebra a decisión.