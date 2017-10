A Biblioteca Pública Municipal de Verín, Premio María Moliner ao mellor proxecto de animación á lectura

A Biblioteca Pública Municipal do Concello de Verín (Ourense) foi distinguida co Premio María Moliner ao mellor proxecto de animación á lectura de municipios de entre 5.001 e 20.000 habitantes, que concede o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, a Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) e a Fundación Coca-Cola distinguiron co Premio María Moliner.

Concretamente, foi premiada polo proxecto Voluntariado cultural con chic@s para o fomento da lectura. O premio inscríbese na XVIII Campaña de Animación á Lectura María Moliner e ten unha contía de 12.000 euros.

Os representantes do tres institucións organizadoras valoraron que "se trata dun proxecto consolidado, que xurdiu fai nove anos e que converteu á biblioteca nun referente cultural na localidade, realizando un gran número de actividades variadas e de calidade grazas á colaboración de mozos voluntarios".

Así mesmo, subliña que "destaca pola súa relación transfronteiriza, levando as actividades da biblioteca a aldeas próximas de Portugal e polas súas actividades interxeneracionais e con colectivos en risco de exclusión social".

En total, presentáronse 604 proxectos á edición deste ano, dos cales a comisión de valoración seleccionou os 300 mellores programas de promoción da lectura, cuxas bibliotecas recibirán un premio en metálico de 1.706 euros, financiado por Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, que conta cun orzamento para esta actuación de 512.000 euros.

Ademais, a Comisión de Valoración determinou que tres proxectos resultaban distinguidos cos premios especiais, dotados con 12.000 euros destinados para a biblioteca da localidade, e financiados pola Fundación Coca-Cola. Estes Municipios competiron en tres categorías diferenciadas, segundo a súa poboación: menos de 5.000 habitantes, entre 5.001 e 20.000 habitantes e entre 20.001 e 50.000 habitantes.

Así, obtivo o Premio María Moliner ao mellor proxecto de animación á lectura a municipios de ata 5.000 habitantes, o presentado pola Biblioteca Municipal Pública de Estadilla (Huesca) polo proxecto Chiscarabí: a maxia continúa.

Do mesmo xeito, foi distinguido co Premio María Moliner ao mellor proxecto de animación á lectura a municipios de entre 20.001 e 49.999 habitantes, o presentado pola Biblioteca Municipal de Galapagar Ricardo León (Madrid), polo proxecto La Torre de Babel: construíndo unha biblioteca para todos.

OUTROS PREMIADOS EN GALICIA

Á marxe dos premios especiais, foron galardoados outros 14 proxectos en toda a comunidade, dos cales catro foron na Coruña (Carballo, Ares, Oleiros e Ortigueira).

Na provincia de Lugo foron premiados as bibliotecas públicas municipais do Saviñao, Sober e Xermade; mentres que na de Ourense, á marxe da de Verín, foi galardoado o proxecto da biblioteca de Pereiro de Aguiar.

Finalmente, na provincia de Pontevedra foron premiados cinco proxectos de fomento de lectura: Cuntis, O Grove, O Porriño, Pazos de Borbén e Redondela.

PRESENZA EN TODA ESPAÑA

Na súa XVIII aniversario, os Premios de Animación á Lectura María Moliner contaron ao longo de todas as súas edicións con máis de 12.400 proxectos presentados e máis de 2.540 municipios participantes. Máis do 50 por cento dos 4.526 concellos de menos de 50.000 habitantes concorreron nalgunha ocasión a esta iniciativa.

Máis de tres lustros despois do nacemento desta iniciativa, a Campaña de Animación á Lectura María Moliner segue estando presente en toda España, e, segundo explica o ministerio, "continúa demostrando que todas as iniciativas son válidas, independentemente do número de habitantes que teñan as localidades que as propoñen".