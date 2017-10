O detido polo incendio dos Blancos presenta recurso contra o seu ingreso en prisión provisional sen fianza

A defensa do detido polo incendio dunha hectárea nos Blancos presentou recurso na Audiencia Provincial de Ourense contra a decisión do xulgado de Xinzo de Limia de decretar o ingreso en prisión provisional sen fianza para este home de 55 anos, segundo informan a Europa Press fontes da súa contorna.

O xulgado de Xinzo ditou prisión provisional comunicada sen fianza para este veciño de Vigo tras causar un lume o 15 de outubro próximo a casas por unha imprudencia durante unha queima na súa leira familiar dos Blancos.

Miguel Ángel Martínez foi detido na mañá do mércores 18 de outubro pola Garda Civil e pasou a noite nos calabozos do cuartel de Ourense. Pasou a disposición xudicial o 19 de outubro e desde entón está en prisión.

Diversos colectivos ecoloxistas mostraron o seu apoio a Miguel, ao que ven un "chibo expiatorio" da vaga de lumes que afectou a Galicia. Así, remarcan que o incendio "non intencionado" polo que está detido foi "testemuñal", de menos dunha hectárea, nunha vaga de lumes na que arderon máis de 35.500 hectáreas.

Nesta liña, apuntan que axudou na extinción do lume e, posteriormente, personouse no cuartel da Garda Civil do municipio ourensán "para dicir o que pasara", mentres resaltan que "en todo momento colaborou para evitar consecuencias maiores e aclarar os sucesos".

Respecto diso, negan que "Miguel sexa un delincuente, e menos aínda un perigo potencial para privalo de liberdade", tras decretar o xuíz que leva o seu caso prisión sen fianza, e defíneno como unha persoa "valorada" e "querida" polo seu traballo en prol do ecoloxismo.

INVESTIGADO

O home é investigado en relación aos artigos 352 e 353 do Código Penal. O primeiro deles establece que os que incendien montes ou masas forestais "serán castigados coas penas de prisión dun a cinco anos e multa de doce a dezaoito meses".

Engade o artigo 352 do Código Penal que "se existiu perigo para a vida ou integridade física das persoas castigarase o feito conforme ao disposto no artigo 351, impóndose, en todo caso, a pena de multa de doce a vinte e catro meses".

O artigo 353, no quinto apartado do punto primeiro, recolle a circunstancia de que "o incendio sexa provocado nun momento no que as condicións climatolóxicas ou do terreo incrementen de forma relevante o risco de propagación do mesmo".