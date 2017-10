Un incendio queima parte dun primeiro e segundo piso dun edificio abandonado en Pontevedra

Os Bombeiros de Pontevedra traballaron arreo durante a madrugada deste mércores para extinguir un incendio que se orixinou no primeiro piso dun edificio abandonado e que afectou tamén a parte do segundo.

Segundo informou o 112 Galicia, ás 1,50 horas deste mércores a Policía Local de Marín indicou ao servizo de emerxencias que acababan de recibir a chamada dun alertante informando dun incendio nun edificio situado en Estribela, en Lourenzá, en Pontevedra.

O Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia (CIAE) pasou aviso aos Bombeiros da cidade, axentes da Guardia Civil, Policía Nacional e Local, Protección Civil e, ademais púxose en alerta ao 061, aínda que o alertante asegurou que se trataba dun edificio deshabitado e que non había persoas afectadas.

Igualmente, ao haber edificios habitados ao seu ao redor, persoal sanitario optou por desprazar unha ambulancia ao momento de modo preventivo.

Tras chegar ao lugar, os membros de extinción de Pontevedra confirmaron que as lapas se propagasen por todo o primeiro piso. Pasadas as 3,00 horas, os bombeiros indicaron que ningunha persoa se viu afectada. Explicaron que arderon o primeiro e segundo piso do tres que tiña o inmoble.

Con todo, ás 6,30 horas deste mércores o CIAE volveu recibir a chamada doutro alertante que indicaba que ardía un edificio abandonado na Avenida de Ourense. Tras alertar de novo aos servizos de emerxencia, enseguida comprobaron que se trataba do mesmo.

Respecto diso, indicaron que ao tratarse dunha construción de madeira o lume reavivouse un pouco, pero engadiron que os servizos de extinción apagárono ao momento.