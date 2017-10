Os prezos industriais soben un 4% en Galicia en setembro

Os prezos industriais subiron un 0,7% en setembro en Galicia en relación co mes anterior, e elevaron o seu crecemento interanual dúas décimas, ata o 4%, segundo os datos que publica este mércores o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Prezos industriais | Fonte: Europa Press

De media no que vai de ano, os prezos da industria na comunidade galega acumulan un incremento do 2%, de acordo con estas cifras.

No conxunto estatal, os prezos industriais aumentaron un 0,5% respecto de agosto, e elevaron o seu crecemento interanual unha décima, ata o 3,4%.

Co repunte interanual de setembro, os prezos industriais encadean doce meses consecutivos de ascensos despois de incrementarse no últimos tres meses de 2016 e no nove primeiros meses de 2017.

O aumento da taxa interanual dos prezos industriais debeuse ao impacto positivo de case todos os sectores, especialmente dos bens intermedios, que elevaron seis décimas a súa taxa interanual, ata o 3,5%, polo encarecemento da fabricación de produtos básicos de ferro e aceiro; de produtos químicos básicos, e da produción de metais preciosos.

O único sector con influencia negativa foi a enerxía, que recortou unha décima a súa taxa interanual en setembro, ata o 6%, pola menor subida dos prezos da produción de enerxía en relación á experimentada no mesmo mes de 2016.

A taxa de variación anual do índice xeral sen enerxía subiu tres décimas en setembro, ata o 2,4%, co que se sitúa un punto por baixo da do índice xeral.

En termos mensuais, os prezos industriais avanzaron un 0,5% en setembro, o seu maior repunte mensual desde xaneiro, debido principalmente ao incremento dos prezos da enerxía e dos bens intermedios, fronte ao impacto negativo dos bens de consumo non duradeiro.

Así, a enerxía elevou os seus prezos un 1,6% respecto de agosto polo encarecemento da produción, transporte e distribución de enerxía eléctrica e o refino de petróleo, mentres que os bens intermedios incrementaron os seus prezos un 0,4% pola fabricación de produtos básicos de ferro e de produtos químicos.

TAXAS POSITIVAS EN TODAS AS COMUNIDADES

En setembro a taxa anual dos prezos industriais subiu en oito comunidades, baixou en sete e mantívose en Castela e León e Madrid. Os repuntes máis significativos corresponderon a Estremadura e Andalucía, que incrementaron a súa taxa anual 1,7 puntos e oito décimas, ata o 3,7% e o 7,4%, respectivamente.

Por contra, os maiores descensos rexistráronos Asturias e Baleares, cuxas taxas baixaron 1,7 puntos e un punto, ata o 5,7% e o 4,6%, respectivamente.

A pesar desta evolución, todas as comunidades presentaban en setembro taxas interanuais positivas de prezos industriais, con Andalucía (7,4%), Asturias (5,7%) e Canarias (5,6%) á cabeza.