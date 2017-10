Cans abandonados, protagonistas das tapas dos iogures de Xanceda

A marca galega Xanceda, de produtos ecolóxicos, acaba de lanzar unha campaña nas tapas dos seus iogures en favor dos animais abandonados co obxectivo de axudarlles a atopar un fogar e de concienciar sobre o abandono.

Tapas dos iogures de Xanceda cunha campaña a favor dos cans abandonados.

A idea desta campaña co nome 'Ti elixes quen son', é, segundo apunta a empresa galega “humanizar” aos cans, e ensinar como un can abandonado pode chegar a ser “o noso compañeiro de sestas, o noso mellor medicamento ou o ladrón dos nosos bicos”. E a súa finalidade, a través dos seus envases, é fomentar a adopción destes cans sen fogar co obxectivo de atoparlles casa e de sensibilizar, en xeral, a todos os consumidores da importancia da adopción.

A granxa, situada na localidade coruñesa de Mesía e especializada na produción de lácteos ecolóxicos, incorpora nas tapas dos seus iogures imaxes de cans reais que viven en distintas protectoras. Para iso, un equipo cun fotógrafo profesional desprazouse a cada unha destas protectoras para facer unha fotografía cun obxectivo moi especial: Converter a estes cans abandonados en súper heroes, en compañeiros de xogos ou raíñas.

Dar voz aos cans abandonados

“Esta nova camplaña dá voz aos cans abandonados, que habitualmente son invisibles para a maior parte da sociedade”, apuntan desde a granxa. Ademais, no reverso do cartón, así como na páxina web tueligesquiensoy.com ofrece toda a información necesaria para adoptalos: A súa idade, tamaño, carácter, etc. así como o contacto da protectora na que actualmente viven.

Os protagonistas da campaña serán Diego, Guismo, Pipa, Bertram, Roko, Meli, Safira e Dylan, oito cans de catro protectoras distintas de diferentes puntos de España, pero cun perfil común. “Grazas a esta campaña pomos cara a 8 cans ata agora invisibles, que con todo son animais que só necesitan un pouco de amor para dar o mellor deles. Estes 8 cans só son unha pequena mostra dos miles de vítimas do abandono que se producen cada ano no noso país e que necesitan urxentemente unha segunda oportunidade”, explican os responsables da granxa coruñesa, que destina ou 10% dos seus beneficios anuais a actividades de Responsabilidade Social Corporativa.