A Policía de Ourense busca a un septuaxenario desaparecido tras saír de paseo na zona do Río Lonia

A Policía de Ourense busca a un home de 70 anos, Serafín C.B., que leva desaparecido desde o pasado domingo ás 16,00 horas, cando saíu do seu domicilio coa intención de realizar o seu habitual paseo pola zona do Río Lonia.

O home supostamente saíu da súa casa sen a carteira e sen levar o teléfono móbil, tan só coas chaves da vivenda. Fontes próximas á investigación sinalaron que se trata dunha "desaparición de risco" tanto pola idade do suxeito, como porque pode sufrir unha depresión.

Tras a denuncia de desaparición realizada polos seus familiares o luns, os investigadores centraron a procura en hospitais e centros médicos da cidade, e os bombeiros peitearon a zona en torno ao Río Lonia sen resultados positivos.

Este mércores, ao mediodía, está previsto que a procura se amplíe coa colaboración de helicóptero e unha moto acuática da Policía desprazados desde A Coruña. Ás tarefas de rastrexo unirase un equipo de Protección Civil.

Está previsto que se inspeccione a zona comprendida entre o encoro de Velle e a cola do encoro de Castrelo de Miño. Por terra rastrexarase a área entre as vías do tren e a presa de Velle.