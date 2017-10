Ocupan a sede do Sergas en Vigo

Representantes sindicais do persoal da sanidade de vigo ocuparon na mañán deste mércores o edificio administrativo do Sergas en Vigo en reivindicación da recuperación de dereitos no sector.

Ocupación do edificio do Sergas en Vigo por representantes sindicais | Fonte: CIG

Denuncian a privatización deste servizo público esencial, que se viu recortado nos últimos anos, e critican a situación da sanidade pública galega e a dos seus traballadores. Por iso, despregaron polas fiestras do inmobre unha gran pancarta co lema "folga".

Segundo informa a CIG nun comunicado, o grupo que se pechou no edificio manterá unha xuntanza con recursos humanos do Sergas polo que permanecerán aída un tempo no interior do inmoble.