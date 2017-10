Intervidas case 8.000 paquetes de tabaco no Aeroporto de Vigo en maletas facturadas por seis viaxeiros

A Guardia Civil interceptou case 8.000 paquetes de tabaco de contrabando no Aeroporto de Vigo que transportaban en maletas facturadas seis viaxeiros procedentes de Angola.

Tabaco intervido pola Garda Civil no Aeropu | Fonte: Europa Press

Segundo informa o Instituto Armado, no marco das actuacións aduaneiras propias do resgardo fiscal que realiza a Guardia Civil a semana pasada se aprehendieron case 8.000 paquetes de tabaco de contrabando no Aeroporto de Peinador.

Os feitos tiveron lugar cando os efectivos do Destacamento Fiscal da Guardia Civil que presta servizo no Aeroporto de Peinador interceptaron 11 maletas sospeitosas no control aduaneiro da equipaxe facturada nun voo procedente de Lisboa.

Ao comprobar o contido das maletas, a Guardia Civil atopouse cun total de 7.620 paquetes de tabaco da marca Pal Mall Kinsgport, dispostas nas equipaxes, sen dobres fondos e sen as preceptivas precintas fiscais.

As maletas foran facturadas en Angola con destino ao Porto, por seis viaxeiros de nacionalidade angolana, dos cales tres foron localizados e identificados no mesmo aeroporto e outro tres déronse á fuga.

FUXIDOS IDENTIFICADOS

O tres viaxeiros que se deron á fuga foron identificados a través da lista de embarque e o seis foron denunciados ante a Administración de Aduanas e Impostos Especiais de Vigo como presuntos autores dunha infracción administrativa de contrabando.

O tabaco aprehendido, cuxo valor no mercado supera os 32.000 euros, foi posto a disposición da Administración de Aduanas, indican as mesmas fontes.