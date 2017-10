Interceptan a 172 quilómetros por hora a un motorista nun tramo limitado a 80 en Redondela (Pontevedra)

A Guardia Civil investiga a un veciño de Redondela (Pontevedra) de 32 anos de idade por pilotar unha motocicleta superando os límites de velocidade penalmente establecidos ao circular a 172 quilómetros por hora nun trami limitado a 80.

Interceptado en Redondela un motorista a 172 km/h nun tramo de 80. / Europa Press

Segundo informou o Instituto Armado, a motocicleta foi detectada o pasado luns ás 20,15 horas polo vehículo radar do Subsector de Tráfico da Guardia Civil de Pontevedra no quilómetro 144 da estrada N-550, no municipio de Redondela.

O condutor foi identificado posteriormente o Grupo de Investigación e Análise do Subsector de Tráfico e notificado como investigado da comisión dun suposto delito contra a seguridade viaria por conducir superando os límites de velocidade penalmente establecidos.

As dilixencias instruídas foron entregadas no Xulgado de Instrución número 2 de Redondela, onde está previsto a celebración dun xuízo rápido, sinalado para o próximo día 31.

No que vai de ano, o Subsector de Tráfico da Guardia Civil investigou penalmente por exceso de velocidade a catro pilotos de motocicletas que foron detectados polo radar nas estradas da provincia de Pontevedra, "unha cifra que xa supera sensiblemente aos dous motoristas denunciados durante o ano pasado", subliña a Benemérita.

Respecto diso, lembra que o Código Penal estipula que cando se supera en 60 quilómetros por hora a velocidade establecida reglamentariamente en vía urbana ou en 80 en vía interurbana, "constitúe un ilícito penal que será castigado coa pena de prisión de tres a seis meses ou á de multa de seis a doce meses ou traballos en beneficio da comunidade de 31 a 90 días e, en calquera caso, á de privación do dereito a conducir vehículos a motor e ciclomotores por tempo superior a un e ata catro anos".