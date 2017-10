O BNG advertiu da deriva " autoritaria" que está a tomar un Estado "cada vez menos democrático e máis represivo", á vez que puxo o foco en que a nosa democracia está "claramente en perigo".

Rueda de prensa de Luís Bará (BNG), Renato Núñez (CIG) e Montse Prado (BNG) | Fonte: Europa Press

Díxoo este mércores en rolda de prensa a deputada nacionalista Montse Prado, quen compareceu xunto co seu compañeiro de escano Luís Bará e o dirixente da CIG Renato Núñez.

Precisamente esas afirmacións enmárcanse "na persecución e o acoso" aos que está a ser sometido o propio Renato Núñez por parte dos corpos policiais "de forma reiterada", algo que el mesmo sostivo que lle ocorre tamén a outros "activistas".

"Hoxe é Renato Núñez pero poderiamos traer a moitos que ven como día a día se vulneran os seus dereitos", salientou Montse Prado, convencida de que se trata de "unha anormalidade democrática".

Relacionou estas declaracións con que actualmente España atravesa "un período de criminalización das ideas" no que estase "perseguindo a persoas cun pensamento discrepante".

É por iso que, como avanzou Bará, o seu grupo pedirá na Cámara coñecer a opinión da Xunta respecto diso, esixirá que se investiguen estes casos e reclamará, ademais, a derrogación da "Lei Mordaza", que "ampara" o "acoso" policial cara aos cidadáns.

"QUE NON SIGA OCORRENDO"

Pola súa banda, Renato Núñez vinculou a "persecución" policial que sofre á súa loita sindical e en defensa dos dereitos civís, á vez que denunciou que os axentes "aproveitan a presunción de veracidade da que gozan" para "dar medo".

Tras apelar a que "non siga ocorrendo" este tipo de "abuso de poder", lamentou que outras persoas non denuncian situacións similares porque cren que "non serve de nada".