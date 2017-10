A ministra de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, reprochou ao PSOE que, tras os incendios rexistrados en Galicia, Asturias e Castela e León, iniciou unha campaña crítica contra o labor do ministerio e pediulle que "por responsabilidade" poña o seu foco en "quen prende" o lume e "non en quen extingue ou recupera". Do mesmo xeito, lembrou que "non hai recualificacións por incendios".

Isabel García Tejerina na sesión de control ao Goberno no Congreso | Fonte: Europa Press

"Hai que deixar algo moi claro, que hoxe, creo, todo o mundo sabe e é que non hai incendios para recualificación, nin recualificación por incendios e convídolle a condenar a quen prenden Galicia, Asturias e Castela e León. Pero non como o fixo o PSOE en 2006, cando se queimou o dobre das hectáreas en Galicia que hoxe consideramos inaceptables", declarou Tejerina, para lembrar que entón os socialistas culparon a brigadistas "resentidos" por non ser contratados e ao pobo galego.

A ministra fixo estas declaracións durante unha interpelación urxente en materia de incendios que o PSOE lle dirixiu no Pleno do Congreso. Na súa intervención, Tejerina mostrouse moi crítica pola actitude dos socialistas que, ao seu xuízo, botan a culpa dos lumes ao cambio climático e ao despoboamento do medio rural porque, durante o seu oito anos de Goberno "tiveron abandonada a política forestal".

"O CAMBIO CLIMÁTICO ESTÁ AQUÍ"

Con estas palabras, Tejerina referiuse ao discurso do deputado socialista Gonzalo Palacín, que se centrou na necesidade de cambiar as políticas do Goberno en dous aspectos: na súa relación co cambio climático e no investimento no mundo rural.

En canto ao primeiro punto, Palacín criticou que o PP segue sen "aceptar a realidade" de que España "está a sufrir as consecuencias do cambio climático" e acúsalle de considerar este fenómeno como "unha profecía maya, unha relixión ou como algo que van sufrir os tataranietos". "O cambio climático está aquí e estamos a sufrir as consecuencias de non actuar antes", insistiu o deputado.

Para os de Pedro Sánchez, o labor do Ministerio en materia de incendios leva anos centrándose en extinción e, en menor medida, en prevención, sen reparar, ao seu xuízo, en que "co cambio das condicións climáticas hai que cambiar tamén a forma de combater incendios" porque, por exemplo, "cada vez, hai máis épocas de seca e mais recorrentes".

En canto ao medio rural, Palacín criticou que o Goberno non inviste en reverter o seu despoboamento ou o abandono das terras agrícolas, uns fenómenos que, segundo apuntou, han ido crecendo na última década e favoreceron o "descontrol da vexetación" nos montes e, por tanto, a presenza de incendios.

PAGO POR EMISIÓNS: "ESO É O QUE HERDAMOS"

Ante isto, Tejerina atacou preguntando aos socialistas polas súas medidas en materia de cambio climático e lembroulles a "chamada de atención" desde Europa, durante o seu mandato, polo incumprimento do Protocolo de Kyoto. "Pagaron 700 millóns de euros para comprar emisións, iso é o que herdamos", declarou a ministra.

Aínda así, convidoulles a "traballar de forma construtiva" na próxima lei de Cambio Climático que está a preparar o Executivo, así como nos plans en materia forestal que están a pór en marcha coas comunidades autónomas.

Neste sentido, o PSOE adiantou que na moción, consecuencia desta interpelación, que se debaterá no próximo Pleno do Congreso, proponse a creación dunha mesa de traballo coas autonomías, co obxectivo de mellorar en prevención e extinción, pero tamén para pór máis esforzo en coordinación.