O alcalde de Culleredo (A Coruña) e secretario provincial dos socialistas coruñeses, Julio Sacristán, alegou "motivos persoais" para xustificar a súa decisión de dimitir como rexedor --o que fará este xoves en pleno-- e renunciar ao seu cargo no PSOE coruñés, que formalizará este mércores, segundo informou en rolda de prensa.

O mesmo fará o venres no pleno a Deputación da Coruña, onde o tamén deputado provincial exerce como portavoz do grupo do PSdeG neste organismo.

Sancristán atribuíu a motivos de saúde, tanto físicos como psíquicos, unha decisión que se confirmou nesta xornada, pero que xa avanzara a finais de verán e que levaba meditando "máis de dous anos".

"As circunstancias impedíronme tomar a decisión antes", precisou en alusión, entre outras cuestións, ao seu labor á fronte da Alcaldía. Desta, reivindicou que deixa un concello con "endebedamento cero" coas entidades bancarias e cun Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) do que están "superados" todos os trámites para a súa aprobación.

FACILITAR A "RENOVACIÓN"

Sobre o seu cargo á fronte do PSOE provincial coruñés, Sancristán, que seguirá como militante deste partido, sinalou que a súa renuncia obedece tamén a un intento de favorecer a "renovación" tras a elección de Gonzalo Caballero como próximo secretario xeral do PSdeG.

Respecto diso, dixo que "non é tanto" que se considere "un obstáculo", se non que é partidario de que o novo secretario xeral "teñan as mans libres para decidir", engadiu ante o proceso que se iniciará agora.

Así, segundo fontes do partido, a dimisión de Sancristán implicará tamén o cesamento da executiva provincial. Despois, deberase nomear unha xestora á espera de convocar as primarias para elixir ao novo secretario provincial.

PRIMARIAS

Sobre as primarias, Julio Sacristán admitiu que, tras tres anos "moi intensos" como secretario provincial do PSOE coruñés, este último ano "foi moi estresante" por este proceso.

"O partido non está preparado para unhas primarias porque leva o desacordo ou as rifas aos extremos". "Hai que mellorar moito isto", recomendou aos seus compañeiros de partido.

Preguntado se a razón principal da súa renuncia é a súa etapa á fronte da Secretaría Provincial do PSOE coruñés, manifestou que é "un engadido".

"Chega un momento en que hai que dicir paro porque a saúde é moi importante", apostilou Sancristán quen admitiu que isto estaba a afectar tamén ás súas relacións familiares.

O rexedor, que en varias ocasións da súa comparecencia mostrouse visiblemente emocionado, quixo agradecer aos seus compañeiros de partido e tamén aos funcionarios do Concello a súa colaboración, que fixo extensiva aos veciños e veciñas do municipio.

"PACIFICAR" A PROVINCIA

Como alcalde, destacou o seu talante "negociador", mentres que como dirixente do PSOE provincial argumentou que conseguiu "pacificar un pouco a provincia".

"Este tres últimos anos pasei momentos moi difíciles", recoñeceu. Con todo, subliñou que, a pesar das circunstancias do partido, obtívose o goberno da Deputación Provincial.

"Despois de 33 anos teño dereito a descansar", recalcou tamén Sancristán, ao que, ata a elección dun novo alcalde ou alcaldesa --o que deberá facerse nun pleno nun prazo de dez días-- substituirá como rexedor en funcións o primeiro tenente de alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo.