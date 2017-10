O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lembrou ao seu homólogo catalán, Carles Puigdemont, que se quere evitar a aplicación do artigo 155 da Constitución na súa comunidade autónoma, "en calquera momento" pode dicir que non declarou a independencia nin ten "intención de facelo".

Cifuentes, Feijoo, Herrera | Fonte: Europa Press

Feijóo fixo estas declaracións na presentación dun acordo de colaboración cos presidentes da Comunidade de Madrid e da Xunta de Castela e León, Cristina Cifuentes e Juan Vicente Herrera, na que asegurou que Puigdemont non ten "ningunha competencia" para declarar unha suposta independencia de Cataluña. "Ten a mesma competencia que eu para declarar a república independente de Galicia; ningunha", explicou.

Feijóo díxolle ao xefe do Executivo catalán que "ten que decidir se quere moverse na Constitución Española ou se quere profundar no Código Penal".

Sobre a posibilidade de que non se utilice o articulo 155 no caso de que Puigdemont convoque eleccións autonómicas, Feijóo lembrou que o artigo "está activado" xa e que é ao Goberno e ao Senado a quen lles corresponde tomar estas decisións.

En calquera caso, o presidente do Goberno galego afirmou que o artigo 155 actívase "pola independencia" e non pola "non convocatoria dunhas eleccións", polo que sinalou que o que hai que "comprobar" é "se se mantén a declaración de independencia" para exporse suspender as medidas anunciadas polo Gabinete de Mariano Rajoy o pasado sábado.

"ESPAÑA COMO NACIÓN"

Así mesmo, chamou a "seguir crendo en España como nación" e aseverou que o único que faltou á última Conferencia de Presidentes --Puigdemont-- "agora quere decidir de forma unilateral polo diñeiro de todos os españois".

Neste sentido, apuntou que "autonomía non significa unha declaración de independencia, senón unha declaración de convivencia" e lembroulle ao mandatario catalán que os presidentes autonómicos son, en última instancia, "os representantes do Estado" nas súas comunidades autónomas. "Cando prometemos os nosos cargos, prometemos cumprir e facer cumprir a Constitución", concluíu.