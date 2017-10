O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pediu que desapareza "a percepción de que prender lume sae barato" en relación á vaga de incendios que afectou á comunidade galega e que se saldou con catro vítimas mortais.

Feijóo aproveitou a súa comparecencia xunto aos presidentes de Castela e León e da Comunidade de Madrid, Juan Vicente Herrera e Cristina Cifuentes, na que presentaron unha alianza entre as tres comunidades e defenderon o Estado das autonomías fronte ao "desafío independentista" en Cataluña, para cualificar "as accións simultáneas" para queimar Galicia, Portugal e Asturias de "terrorismo ambiental".

"Queremos xustiza. Aqueles que queiman o patrimonio ambiental e acaban coa vida de catro persoas en Galicia teñen que pagar", reclamou o presidente galego.

"CONTUNDENCIA DAS LEIS"

Neste sentido, o presidente galego reivindicou que o Estado debe responder "coa contundencia das leis".

Do mesmo xeito, quixo agradecer publicamente "a solidariedade" que lles chegou de comunidades como Castela e León e Madrid, así como o envío dunha unidade do SUMMA 112 da rexión madrileña para cooperar na atención ás vítimas do lume.