Madrid, Galicia e Castela e León únense para mostrar lealdade ao Goberno e ao Estado autonómico

As comunidades de Madrid, Galicia e Castela e León uníronse para mostrar lealdade ao Goberno de Mariano Rajoy, fronte ao desafío independista de Cataluña, así como para reafirmar o seu apoio ao Estado autonómico.

A Real Casa de Correos, sede do Goberno rexional, foi este mércores testemuña do encontro entre a presidenta da Comunidade de Madrid, Cristina Cifuentes, o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, e o presidente de Castela e León, Juan Vicente Herrera.

O tres subscribiron un acordo no que deixaron patente a súa "lealdade" ao Executivo e ao Estado das autonomías, no que denominaron unha "declaración non de independencia, senón de convivencia".

Ademais, estableceron varios eixos sobre os que traballar, como son a conexión do corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidade L.A.V Madrid-Galicia; o desenvolvemento económico, cultural e ambiental; os servizos públicos esenciais e a coordinación en asuntos crave da política autonómica.

