(AV) A Xunta prorroga o dispositivo antiincendios ata o día 12 de novembro

A Xunta volveu a prorrogar ata o día 12 de novembro o dispositivo antiincendios xa prorrogado con anterioridade para evitar novos lumes, ante a previsión de que nos próximos días haberá tempo seco, con sol e sen choivas, segundo informou a conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez.

Foto: Conselleiras Redondela | Fonte: Europa Press

Do mesmo xeito, a conselleira do Mar, Rosa Quintana, comunicou que nos controis realizados na mañá deste mércores nas rías de Vigo, Pontevedra e Arousa, así como en acuíferos próximos ás zonas nas que se declararon os incendios o 14 e 15 de outubro, non se reportou "ningún tipo de vertedura".

Ambas conselleiras fixeron estas declaracións este mércores durante unha visita a Ventosela, en Redondela, onde supervisaron os labores inspección encaradas a evitar o arrastre de cinzas dos incendios cara aos bancos marisqueiros nesta parroquia, unha das zonas máis vulnerables a este tipo de contaminación tras os lumes, xunto ás desembocaduras dos ríos Miñor e Verdugo.

