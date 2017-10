O Consello da Cultura Galega (CCG) elaborará un diagnóstico elaborará unha diagnose para determinar as grandes liñas ou os problemas prioritarios dos distintos sectores implicados no panorama cultural que permita á Xunta elaborar a súa estratexia específica integral, que ten como horizonte o ano 2021.

Estes traballos, que asumirá o Observatorio da Cultura Galega, teñen un prazo de execución de entre cinco e seis meses e estarán listos "no principio do ano", segundo sinalaron en rolda de prensa o presidente do CCG, Ramón Villares, e o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez tras asinar un acordo de colaboración neste sentido.

Villares ve "moi oportuno" o impulso desta estratexia dado que un dos "problemas estruturais" do sector cultural é a dificultade de coordinación de actividades e de vertebración de proxectos, "máis aló" de cada entidade concreta.

Deste xeito, "todo o que sexa establecer uns mecanismos de colaboración" e de vertebración será "bo", defendeu, dado que implicará "modernizar", proporcionar "mellores servizos" e converter á cultura "nun sector fundamental" para a transformación da sociedade galega actual, tanto desde o punto de vista tecnolóxico como de actitudes e prácticas.

O presidente do CCG insiste, así, na importancia de determinar "os límites" e "os obstáculos" que impiden desenvolver ao sector, posto que "non basta con dicir que hai que ir ao teatro ou ir ao cinema", senón que ás veces "non se planifica ben" ou se impulsa unha oferta "que non ten demanda" ou se traslada esa responsabilidade "aos sectores públicos".

"Todos eses son problemas moi gordos e profundos, e non se resolven nun día", engadiu, incidindo en que as administracións locais e autonómicas son "as dúas que máis gastan en cultura", seguidas "en moita menor medida" dos sectores privados, que antes asumían un rol "máis importante" cando aínda existían as caixas galegas.

TER "UN PUNTO DE PARTIDA"

Con esta premisa en mente, o Observatorio da Cultura realizará unha revisión dunha serie de materiais derivados dos debates dos anos 2009, 2010 e 2011 sobre unha "reflexión" estratéxica da cultura, que se organizaron a través de grupos de traballo e enquisas, entre outros, e que representan "un background moi útil" para este punto.

Anxo Lorenzo, secretario xeral do ramo, destacou que o Consello da Cultura dispón de informes, datos, investigacións e reflexións que permitirán situar "un punto de partida" para achegar aos distintos ámbitos (audiovisual, musical, editorial...), que se trasladarán a diferentes grupos de traballo a través de reunións sectoriais con representantes do panorama cultural.

O conselleiro de Cultura, pola súa banda, situou a esta institución como unha das "máis relevantes" neste ámbito, cunha representación "ampla" do mundo da cultura, e unha das máis apropiadas para determinar ese diagnóstico.

Rodríguez destacou que a cultura representa "un valor enorme, intanxible de primeirísimo nivel" que "repercute no benestar social", na economía e "no orgullo de país", posto que as manifestacións artísticas permiten aos galegos "identificarse como pobo".

A Estratexia de Cultura Galega 2021 será, así, a "primeira" impulsada dende a Xunta "con perspectiva integral", abarcando a todos os sectores, para que tanto as administracións públicas como os axentes privados dispoñan "dunha folla de ruta" e dunhas "liñas mestras". "Un eixo vertebrador para ver cara onde queremos ir", sinalou.

Por iso, a Xunta busca un proceso "participativo" cos axentes implicados, a través de reunións sectoriais e coa vista posta no 2021, ano Xacobeo, no que a cultura "terá un papel relevante como elemento integrador" e "tractor económico e social".