As reservas dos grupos sanguíneos A+ e A- permanecen baixas en Galicia

As reservas dos grupos sanguíneos A positivo (A+) e A negativo (A-) permanecen baixas na Comunidade galega, mentres que as de Cero positivo (0+) e Cero negativo (0-) están normais, segundo a información facilitada este mércores pola Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).

Unha unidade móbil do CTG para doar sangue | Fonte: Europa Press

Así, ADOS lembra que para poder atender as necesidades dos centros sanitarios galegos son necesarias 500 doazóns de sangue cada día, polo que subliña a importancia de acudir a doar de todos os grupos sanguíneos.

Co fin de facilitar a doazón, o vindeiro luns, 30 de outubro, acudirán unidades móbiles aos municipios coruñeses de Ares --á beira do Peixe Rojo--, A Coruña --Barrio dos Mallos diante do antigo ambulatorio--, Curtis --fronte ao Concello en Teixeiro--, Ames --na Avenida Mahía de Bertamiráns-- e Boimorto --fronte ao centro de saúde--.

Tamén o luns desprazaranse unidades móbiles á localidade ouresana de Castro Caldelas --Praza do Prado--, así como ás pontevedresas de Vilaboa --chaira no cuartel de Figueirido--, Pontevedra --zona Herrería-- e Gondomar --Estación de Autobuses--.