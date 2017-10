1-O.- Madrid, Galicia e Castela e León únense para mostrar lealdade ao Goberno e ao Estado autonómico

Ratifican que a alta velocidade ferroviaria comezará o seu período de probas no último trimestre de 2019

As comunidades de Madrid, Galicia e Castela e León uníronse para mostrar lealdade ao Goberno de Mariano Rajoy, fronte ao desafío independentista, así como para reafirmar o seu apoio ao Estado autonómico.

A Real Casa de Correos, sede do Goberno madrileño, foi este mércores testemuña do encontro entre a presidenta da Comunidade de Madrid, Cristina Cifuentes; o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; e o presidente de Castela e León, Juan Vicente Herrera.

O tres subscribiron un acordo no que deixaron patente a súa "lealdade" ao Executivo e ao Estado das autonomías, no que denominaron como unha "declaración non de independencia, senón de convivencia".

Ademais, estableceron varios eixos sobre os que traballar, como son a conexión do corredor Norte-Noroeste de Alta Velocidade L.A.V Madrid-Galicia; o desenvolvemento económico, cultural e ambiental; os servizos públicos esenciais e a coordinación en asuntos crave da política autonómica.

Segundo reafirmaron os presidentes autonómicos, a alta velocidade ferroviaria comezará o seu período de probas no último trimestre de 2019, xa que a obra está agora mesmo "en plena execución".

Así, Feijóo debullou que neste ano desbloqueáronse 14 dos tramos e que, a pesar de ter durante moito tempo "un Goberno en funcións", non se rescindiron os contratos de parte da liña, polo que non houbo necesidade de volvelos licitar.

Pola súa banda, tanto Cifuentes como Herrera destacaron a importancia de crear unha "estratexia de futuro" para aproveitar as oportunidades económicas e sociais que nazan das devanditas infraestruturas. Esta conexión permitirá unir Madrid e Galicia en apenas tres horas e media.

FORO ECONÓMICO E SOCIAL ANUAL

Ademais, anunciaron que levará a cabo un foro económico e social anual, con participación dos axentes sociais e empresarial, para analizar os "impactos e oportunidades" do tres autonomías. Entre eles, atópanse o cambio demográfico, as accións en materia de conservación, estudar proxectos culturais, ambientais e turísticos comúns ou impulsar políticas de mitigación do cambio climático.

En canto ao desenvolvemento dos servizos públicos, Herrera destacou a necesidade de apostar por protocolos de colaboración conxunta. Especialmente, o presidente castelán-leonés fixo fincapé no ámbito sanitario, ao incidir na importancia de que os cidadáns poidan acceder aos servizos sanitarios que queden máis preto, independentemente de que sexan ou non da súa comunidade.

Así mesmo, os presidentes resaltaron a importancia de seguir "fortalecendo ás entidades locais", dado que a poboación das súas comunidades representa ao 25 por cento dos españois.

DESAFÍO CATALÁN

Pero, a cuestión de fondo deste encontro foi unir forzas fronte ao desafío catalán. Así, o presidente da Xunta avogou por pór en común aquilo "que une e non que diferencia". "Queremos transmitir unha mensaxe moi clara: seguimos crendo no Estado das autonomías", defendeu Feijóo.

O presidente galego insistiu en que os presidentes autonómicos teñen dúas responsabilidades: "defender os intereses da súa comunidade e representar de forma ordinaria ao Estado". "De non facelo seriamos desleais, non só cos demais senón connosco mesmos", defendeu, aludindo ao presidente da Generalitat, Carles Puigdemont.

Nesa mesma liña, Herrera puxo de manifesto a necesidade de "seguir facendo España" a través das comunidades autónomas, "desde o diálogo, a colaboración e a solidariedade", así como profundar en "buscar e afrontar solucións comúns desde realidades distintas".

Pola súa banda, a presidenta da Comunidade de Madrid resaltou a importancia deste acto, "nun momento no que un goberno autonómico está a dividir á sociedade catalá e ameazando a unidade de España". Cifuentes trasladou a "lealdade incuestionable" dos presidentes co Goberno de Mariano Rajoy.

"Este é o camiño do entendemento, da concordia, por moito que se empeñen non van conseguir arrastrarnos a esa dinámica de separación. Ímonos a manter unidos", sentenciou a presidenta madrileña.