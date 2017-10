Abanca gaña 276,4 millóns ata setembro, un 3,7% máis

Abanca rexistrou un beneficio neto de 276,4 millóns de euros no nove primeiros meses do ano, o que supón un 3,7% máis que nas mesmas datas do ano anterior. Neste período, a entidade viu crecer os seus ingresos recorrentes, cunha marxe que aumentou un 18,4%, grazas a un 19,7% máis de marxe de intereses e a un incremento do 15,1% nos ingresos por prestación de servizos.

Abanca Servizos Financeiros

A marxe de intereses da entidade situouse en 358,4 millóns de euros ao termo do mes de setembro, grazas á boa marcha da marxe comercial, segundo indicou a entidade. Pola súa banda, os ingresos por prestación de servizos situáronse en 127 millóns de euros.

De feito, o crédito a clientes creceu un 8,9% ao peche do terceiro trimestre respecto das mesmas datas do ano pasado, ata os 27.717 millóns de euros.

O volume de depósitos a clientes aumentou un 4% interanual ao peche do terceiro trimestre, mentres que a captación de nóminas fíxoo un 5,5%, as primas da nova produción de seguros xerais un 19,6% e os fondos de investimento, plans de pensións e seguros de aforro un 31,5%.

Ao termo do terceiro trimestre, a taxa de morosidade do banco galego situouse no 5,35%, tras catorce trimestres consecutivos de redución. A entidade reduciu entre 2016 e 2017 a súa carteira de errados e dubidosos a través de operacións de venda por un importe de 1.600 millóns de euros.

O cociente de capital CET1 de Abanca é do 14,1%, o que lle fai manter "unha folgura de capital" sobre os requisitos do Banco Central Europeo (BCE), que son de 1.755 millóns de euros, segundo informou.