A Xunta prorroga o dispositivo antiincendios ata o 12 de novembro ao prever tempo seco e solleiro

A Xunta volveu a prorrogar ata o día 12 de novembro o dispositivo antiincendios xa ampliado con anterioridade para evitar novos lumes, ante a previsión de que nos próximos días haberá tempo seco, solleiro e sen choivas, segundo informou a conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez.

Pola súa banda, a conselleira do Mar, Rosa Quintana, comunicou que nos controis realizados na mañá deste mércores nas rías de Vigo, Pontevedra e Arousa, así como en acuíferos próximos ás zonas nas que se declararon os incendios o 14 e 15 de outubro, non se reportou "ningún tipo de vertedura".

As conselleiras fixeron estas declaracións durante unha visita a Ventosela, en Redondela, onde supervisaron os labores de inspección encaradas a evitar o arrastre de cinzas dos incendios cara aos bancos marisqueiros nesta parroquia, unha das zonas máis vulnerables e onde se están centrando os controis, xunto ás desembocaduras dos ríos Miñor e Verdugo.

A investigadora do Centro de Investigación Forestal de Lourizán Cristina Fernández foi a encargada de informar a ambas as conselleiras de que nestes momentos os técnicos están a realizar unha avaliación --mediante unha recollida manual de mostras-- do nivel de afección e severidade en puntos concretos do monte arrasado polos lumes.

En relación con iso, explicou que "só nos casos máis extremos" será necesario actuar, xa que hai que ver que capacidade de rexeneración ten a vexetación, o que "previsiblemente" se dará. En todo caso, sostivo que "a pesar da presión para actuar, en realidade --van-- moi adiantados" e chegouse a este momento "catastrófico, sabendo que facer".

ACTUAR "CON SENSATEZ"

Neste sentido, Vázquez remarcou que se non se actúa "con sensatez" e co asesoramento de técnicos, as actuacións poden resultar contraproducentes "aínda que se actúe de boa fe". Por iso, explicou que o primeiro que fixeron os profesionais foi parametrizar a área para ter unha visión "clara" das zonas afectadas.

Despois, empezaron a recoller mostras para determinar en cada zona se o lume pasou con rapidez --e por tanto con baixa afección-- ou se perdurou no tempo, así como comprobar se ese lugar xa se viu afectado o pasado por outro incendio.

A partir de aí, concretarase en que zonas convén botar palla para evitar a erosión ou o arrastre de cinzas, "sempre de forma coordinada e controlada e con asesoramento técnico", e en cales non; e en que lugares se deben colocar barreiras xeotextiles, naturais ou doutro tipo.