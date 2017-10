Unha chamada anónima apunta a unha veciña do barrio do 21 como a posible nai do bebé abandonado en Ourense

A Unidade de Delincuencia Violenta e Especializada (UDEV) da Policía segue a pista dunha chamada anónima que apunta a unha muller do barrio do 21, unha zona obreira situada nos arredores da cidade de Ourense, como a posible nai do bebé que apareceu nun colector de lixo da cidade o pasado 17 de setembro.

Colector no que apareceu un bebé en Ourense en setembro de 2017 | Fonte: Europa Press

Fontes próximas á investigación confirmaron que se abriu unha nova liña por mor da chamada telefónica dunha persoa alertada pola existencia de "coincidencias" entre os datos que se coñecen do caso cunha persoa do barrio no que apareceu o recentemente nado.

Trataríase dunha muller que, nas datas nas que se atopou o bebé, estaría embarazada, pero da que non consta que tivese ao seu fillo nin recibido ningunha atención médica nese sentido.

Desde a investigación chámase á prudencia a pesar dos indicios, e insístese en que "só é unha vía máis" na que se está investigando, a cal se abriu tras unha "recente" chamada.

De feito, fontes policiais explicaron que houbo outras chamadas que se descartaron tras un proceso de investigación, como a que apuntaba a unha muller que fora vista chorando pola rúa e falando dun bebé, pero que "finalmente se demostrou que non tiña nada que ver co caso".

DÚAS LIÑAS DE INVESTIGACIÓN

Cando se cumpre un mes e unha semana da aparición do neno no interior dun colector de lixo, a investigación céntrase en dúas liñas.

Por unha banda, os axentes da UDEV están a analizar os datos das mulleres que saían de contas coincidindo coa idade do recentemente nado (37 semanas no momento da súa localización) a través dun varrido das informacións facilitadas polos hospitais e centros médicos de toda a provincia.

Tamén se investigan as chamadas anónimas realizadas a través do 091, a raíz do chamamento realizado pola Policía en demanda de información.

Desde a Policía pediuse aos cidadáns a súa colaboración no caso de que sexan conscientes dalgunha situación "irregular" ou de que coñezan casos de mulleres que estaban a esperar un neno e que finalmente non o tivesen.