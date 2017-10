O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, apelou á creación dun novo mapa de emerxencias en Galicia, advertindo de que o modelo actual "é un balbordo" cargado de duplicidades e "un auténtico buraco negro económico".

Rueda de prensa con Valentín González Formoso. | Fonte: Europa Press

"O sistema de emerxencias en Galicia é un balbordo, que funciona, pero que dotado duns recursos económicos ben destinados, orientados e deseñados, podería ter unha maior eficacia", considerou, apostando para iso por "profesionalizar e especializar os servizos".

Fronte a iso, defendeu a "comarcalización", unha medida que os profesionais dos parques locais do tres grandes cidades da provincia, A Coruña, Santiago e Ferrol "ven lóxica".

Así o sinalou alcalde das Pontes (A Coruña) este mércores durante a súa participación no foro "Encontros no Parador", que organiza o Club de Prensa de Ferrol.

Formoso lembrou que algúns servizos "se solapan" no ámbito das emerxencias, como varios municipios dos Grupos de Emerxencias Supramunicipal (GES), creados por Vicepresidencia da Xunta, e do Consorcio Provincial, que atende cos seus parques comarcais os mesmo ámbitos.

Trátase, ao seu xuízo, dunha situación que "non comprende a cidadanía", que "para cumprir una mesma función atópense nun mesmo territorio ata tres entidades distintas", o que leva a "un custo inasumible".

González Formoso tamén alertou que existen algún concello de máis de 20.000 habitantes, con competencias en materia de Protección Civil e seguridade, que "non están cubertos, por non ter parque de bombeiros propio".

"Ademais o Consorcio Provincial non ten que atendelos, xa que non teñen cobertura, ao non existir un convenio", sinalou, pondo como exemplo casos como "Ames, Culleredo ou Carballo".

Neste sentido, o tamén rexedor das Pontes defendeu o Plan Único da Deputación da Coruña, que logra que se asignen os recursos públicos "en función de parámetros obxectivos" e que "é do agrado de todos os alcaldes, de todas as cores políticas".

Por iso, instou á Xunta a "que copie este sistema", xa que é "unha demanda maioritaria dos rexedores" e que evita o "ter que ir aos despachos dos conselleiros" a solicitar algo que "é un dereito para os seus veciños".

EXECUTIVA PROVINCIAL

Preguntado sobre a súa posible presentación á secretaria provincial do PSdeG, González Formoso insistiu en que se trata dun proceso "que agora non toca" dado que aínda se están "pechando as primarias autonómicas".

"Será unha xestora a que pilotará o proceso de renovación da secretaría provincial e da nova executiva, con total normalidade", lembrou, insistindo en que se manterá "á espera" de ver que "compañeiros e compañeiras teñen a ilusión de afrontar un novo mandato a nivel provincial".

Con respecto á situación do municipio de Ferrol, González Formoso asegurou que "os resultados están aí", e que "se está clamando" para que "a socialdemocracia que xestiona ben poida tamén encargarse do futuro desta cidade".

"É espectacular, ten un gran potencial, pero que ten que recuperar o seu orgullo como cidade, algo que ten que facer por si mesma, xa que ninguén vai vir de fóra a facerllo", sinalou.

Con respecto á folga indefinida que están a protagonizar os traballadores da industria auxiliar de Navantia, pediu "a todas as partes" do conflito que a facer "todos os esforzos" para "non pór en risco proxectos de futuro en ambos os estaleiros".