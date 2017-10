Gañemos Santander Si Pode pedirá por décima vez no pleno municipal a reprobación do ministro de Fomento

Gañemos Santander Si Pode pedirá este xoves por décima vez no pleno do Concello da capital cántabra a reprobación do actual ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, outrora alcalde da cidade, por "falta de respecto" ás vítimas do accidente do tren Alvia que tivo lugar en Angrois (Santiago) en xullo de 2013.

De la Serna, ao que o presidente do Goberno, Mariano Rajoy, puxo á fronte do ministerio en novembro de 2016, pediu en xullo dese ano, sendo rexedor santanderino, que "o futuro Goberno da Nación" abra unha comisión de investigación en sede parlamentaria "para establecer posibles responsabilidades políticas" en relación co sinistro, no que morreron 80 persoas e máis dun centenar resultaron feridas.

Un mes despois do seu nomeamento, en decembro do pasado ano, o responsable de Fomento reuniuse coa plataforma de afectados e díxolles que non apoiaría as súas reivindicacións relativas a unha investigación parlamentaria.

Unha comisión que, no entanto, avanza nestes días na súa constitución no Congreso dos Deputados, tras o xiro do PSOE, que decidiu finalmente apoiala.

Neste contexto, a portavoz de Gañemos Santander Si Pode levará por décima vez ao pleno municipal de Santander a moción para reprobar ao ministro de Fomento e exalcalde por "falta de respecto" ás vítimas do descarrilamento.