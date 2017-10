Xunventudes Socialistas de Galicia (XSG) de Vigo esixiu ao presidente de Novas Xeracións do PP e concelleiro vigués, Diego Gago, que dimita de forma "inmediata" como edil por difundir "mentiras irresponsables e inaceptables nun cargo público" durante a vaga de incendios do domingo 15.

En concreto, pronunciouse así ante unhas declaracións que realizou Gago nun programa de radio, cando sinalou que a cidade ardía "polos catro costados" nun "ataque deliberado", e que había "cortes de luz" e a auga non era potable por estar "contaminada".

XSG trasladou o seu "absoluto rexeitamento" a estas manifestacións, que considerou unha "patente falsidade", e remarcou que "é indecente, inaceptable e un insulto aos vigueses que o concelleiro volvese, unha vez máis e en liña con todos os cargos do seu partido, a usar a mentira e a desinformación".

Neste sentido, acusoulle de utilizar "a alarma como cortina de fume para tapar as vergoñas da pésima xestión ambiental, carencia de medios, descoordinación e manifesta incapacidade da Xunta". "Mentres mentía, veciños de Vigo xunto a bombeiros, Policía Local, Protección Civil e todos os medios municipais dispoñibles, loitaban contra o lume", selou.

As declaracións de Gago na radio foron reproducidas no pleno deste mércores polo Goberno socialista, que estudará "as súas implicacións legais". O propio Gago explicou despois que no programa limitouse a trasladar "o que estaban a dicir os veciños", e esa noite, en compañía dos seus compañeiros do grupo municipal, visitou diferentes zonas afectadas polo lume en Vigo.