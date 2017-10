A problemática dos eucaliptos ou piñeiros como especies invasoras chega a Europa tras a vaga de incendios

O eucalipto ou piñeiro poden ser consideradas especies invasoras tamén en catálogos da UE. A eurodeputada galega Lídia Senra, integrada no Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL) reuniuse este mércores co director do Departamento de Cultura, Natureza e Patrimonio do Consello de Europa, Eladio Fernádez-Galiano, responsábel nesta institución do seguimento do Convenio de Berna relativo á conservación da vida silvestre e do medio natural.

Lidia Senra no Parlamento Europeo

No marco deste convenio, o Consello de Europa está a tentar dende hai tres anos aprobar un “Código de Conduta sobre Bosques Cultivados e Árbores Alóctonas” -de cumprimento voluntario-, que inclúe como especies invasoras algúns tipos de eucalipto e piñeiro. Tanto as patronais da industria da madeira como o propio Ministerio de Agricultura e Medio Ambiente español están a exercer moita presión para que este código de conducta non se aprobe. De feito, o texto xa foi revisado tres veces por parte dos 47 Estados membro do Consello de Europa.

Rematar co monocultivo de eucalipto

Durante este intercambio de opinións, a eurodeputada galega expúxolle a Fernández-Galiano que “é totalmente imprescindíbel acabar co monocultivo do eucalipto”, para o que sería moi importante lograr a inclusión do eucalipto e o piñeiro na actual listaxe de especies exóticas e invasoras da propia Comisión Europea. “Entendemos que a vaga de incendios na Galiza e Portugal xa deixou máis que claro que os lumes son unha cuestión de saúde pública, e o seu control ten que estar moi por riba das presións dos Estados ou da patronal madeireira”, dixo a eurodeputada.

Ademais desta xuntanza, Lídia Senra participou no debate sobre os lumes durante a sesión plenaria do Parlamento Europeo, e esixiu “unha actuación decidida que poña fin ao negocio do lume”. A eurodeputada galega aproveitou a súa quenda no debate da Eurocámara para incidir en que o xeito máis eficaz de combater os lumes é a prevención, reiterando a necesidade de realizar máis esforzos neste sentido. Así mesmo, subliñou, unha vez máis, a necesidade de contar con operativos de prevención de incendios “totalmente públicos e profesionalizados que poñan fin dunha vez por todas á actual precariedade laboral e dignifiquen a profesión dos bombeiros e bombeiras forestais ”.

Zona do parque forestal Monte dos Pozos en Vigo queimada polo lume, tras os devastadores incendios que arrasaron Galicia en pleno outubro | Fonte: Miguel Núñez.

Cabras e ovellas no monte

“O abandono do medio rural provocado por anos de políticas agrarias que expulsaron ao campesiñado é a causa principal do avance do lume”, analizou a responsábel para o GUE/NGL na Comisión de Agricultura e Desenvolvemento Rural, polo que instou á Unión Europea a “promover e apoiar decididamente a supervivencia e instalación de explotacións agrarias en todo o territorio”, tanto a nivel económico como eliminando trabas administrativas.

Como medidas concretas, Senra demandou unha aposta política clara pola recuperación da actividade agrícola e as terras agrícolas forestadas, así como o mantemento de tarefas de limpeza dos montes durante todo o ano, a eliminación de eucaliptos e piñeiros da contorna das aldeas e vivendas, e a recuperación dos bosques autóctonos e a súa multifuncionalidade, incluída a introdución de rabaños de vacas, ovellas ou cabras.

CxG

Pola súa banda, a portavoz no Parlamento Europeo, a eurodeputada de Coalición por Europa e Vicepresidente do grupo ALDE Izaskun Bilbao Barandica reclamou máis control e colaboración europea e pediu a activación dos mecanismos de solidariedade europea para afrontar os danos.

Esta deputada representa en Bruxelas os intereses de Compromiso Por Galicia. Esta formación remitiu tres cartas dirixidas respectivamente aos presidentes de Consello Europeo, Comisión Europea e Parlamento Europeo chamando a atención sobre a gravidade da situación solicitando que se incluíse nas ordes do día das institucións comunitarias e detallando medidas precisas que deberían adoptarse para paliar os efectos desta crise.

Por outra banda e mediante dúas iniciativas parlamentarias animou á Comisión europea a adoptar medidas concretas tanto no que se refire a medidas de axuda a adoptar como a medidas preventivas para evitar fraudes no mercado da madeira grazas a unha posible entrada de materia prima procedente dos incendios.